正裝獲讚、演說致謝11次… 澤倫斯基學會跟白宮打交道

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉爾二戰裝扮做比喻。此外，澤倫斯基在4分半演講中連聲致謝11次，顯然還記得2月遭美國副總統范斯打槍「不知感恩」。從穿搭到發言，澤倫斯基顯然已學會如何與白宮打交道。

澤倫斯基這次上身穿著有領襯衫、未打領帶，搭配西裝式外套夾克，這件夾克出自烏克蘭品牌Viktoranisimov，下身穿著長褲，配上戰鬥靴，全身皆為他偏好的黑色。

這套「戰場正裝」深獲川普青睞，川普不僅仔細打量，更做出手勢指著他的裝扮，美國媒體描述，川普評價「我太喜歡了」，表現出「像祖父般的驕傲」。事實上，白宮曾在澤倫斯基行前，要求他穿西裝、打領帶出席。

上次澤倫斯基遭范斯批評「不知感恩」。華郵報導，這次澤倫斯基在約4分30秒演講中，向川普說了11次感謝。從穿搭到表達，澤倫斯基展現已適應這種局面。

回顧澤倫斯基今年2月會見川普時，仍保持軍事基本裝束，穿著休閒黑色無領上衣，而非西裝，遭保守派媒體「真實美國之聲」記者格倫批評。

