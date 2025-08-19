川普稱普亭可能不想達成協議 排除派美軍保衛烏克蘭
美國總統川普今天表示，他希望俄羅斯總統普亭能夠推動結束烏克蘭戰爭，但他承認普亭可能根本不想達成協議。川普也再度排除美國在烏克蘭部署地面部隊的可能性。
川普（Donald Trump）15日與普亭（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州舉行面對面會談後，昨天會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），希望促成俄烏止戰。
路透社報導，川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時表示，他預期普亭的行動方針會在未來幾週內明朗化。
川普再度排除美國在烏克蘭部署地面部隊的可能性，也未具體說明他之前說過的安全保障。川普曾經表示，華府可能在任何的戰後協議中，提供基輔安全保障。
川普說道：「老實說，我認為（達成和平協議）不會有問題。我認為普亭厭倦了，我認為他們都受夠了，但誰也說不準。」
川普說：「我們將在未來幾週內了解普亭總統的情況…有可能他並不想達成協議。」
川普先前曾威脅，如果普亭不達成和平協議，他將對俄羅斯及購買俄國石油的國家祭出更多制裁。
