聽新聞
0:00 / 0:00
普澤會？俄外長：必須非常充分準備
美國總統川普十八日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在社群媒體發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，著手安排普亭與澤倫斯基會面。俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫證實相關細節，但用詞較為謹慎。俄羅斯外交部長拉夫洛夫表示，俄烏總統為解決衝突而舉行的會晤必須「非常充分」準備。
拉夫洛夫十九日接受俄羅斯國家電視台採訪時表示：「任何涉及領導人的接觸，都必須經過非常充分的準備。」
他說，任何有關烏克蘭的和平協議都必須確保俄羅斯的安全，「如果不尊重俄羅斯的安全利益，不充分尊重居住在烏克蘭的俄羅斯人和講俄語的人的權利，就不可能達成任何長期協議」。
