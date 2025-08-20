聽新聞
0:00 / 0:00

普澤會？俄外長：必須非常充分準備

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普十八日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在社群媒體發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，著手安排普亭與澤倫斯基會面。俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫證實相關細節，但用詞較為謹慎。俄羅斯外交部長拉夫洛夫表示，俄烏總統為解決衝突而舉行的會晤必須「非常充分」準備。

拉夫洛夫十九日接受俄羅斯國家電視台採訪時表示：「任何涉及領導人的接觸，都必須經過非常充分的準備。」

他說，任何有關烏克蘭的和平協議都必須確保俄羅斯的安全，「如果不尊重俄羅斯的安全利益，不充分尊重居住在烏克蘭的俄羅斯人和講俄語的人的權利，就不可能達成任何長期協議」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

8月最大規模…川澤會隔日烏克蘭遭空襲 烏官員：普亭無意尋求和平

澤倫斯基重回白宮會川普 陸外交部：支持有利和平的努力

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基會後喊話：烏需要額外資金

一場感恩大合唱！華郵：澤倫斯基頻頻致謝、歐洲領袖齊聲讚揚

相關新聞

川普：對烏提供安全保證 將安排普澤會

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名歐洲領袖，期間一度單獨與俄羅斯總統普亭通話。川普會後說，將安排普亭與...

烏克蘭美好一天？專家：幻想外交

美國白宮十八日舉行多邊會談，美國願安排俄烏會談並提供某種安全保證，被認為是烏克蘭久違的「好日子」。然而美歐對烏克蘭的安全...

4分半演講謝11次 澤倫斯基著西裝喊感謝

烏克蘭總統澤倫斯基十八日在白宮與美國總統川普會面，一改上次輕便穿著改穿西裝出席，兩人在媒體前互動輕鬆，澤倫斯基開口就感謝...

普澤會？俄外長：必須非常充分準備

美國總統川普十八日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在社群媒體發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，著手安排普...

烏倡900億美元買美武器 換取美安全保證

美國總統川普十八日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基以及多位歐洲領袖會談，商討終結俄烏戰爭的談判路徑。烏克蘭提出由歐洲出資購買總...

美烏歐閉門會議 魯比歐起草安全保證 美軍不駐烏

美國和歐洲多國領袖十八日在白宮商議結束俄烏戰爭途徑，華爾街日報引述知情官員揭露更多閉門會議細節。在場領袖同意，由美國國務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。