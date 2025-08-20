4分半演講謝11次 澤倫斯基著西裝喊感謝

烏克蘭總統澤倫斯基十八日在白宮與美國總統川普會面，一改上次輕便穿著改穿西裝出席，兩人在媒體前互動輕鬆，澤倫斯基開口就感謝川普。

川普和澤倫斯基今年二月於白宮會面，雙方在媒體前爆發爭執，當時川普指責澤倫斯基態度不好，不夠尊重美國政府，「你應該要滿懷感謝，你沒有任何好牌」，保守派媒體真實美國之聲記者格倫當場質疑澤倫斯基來到白宮卻不穿西裝。

這次澤倫斯基上身穿著有領襯衫、未打領帶，搭配西裝式外套，出自烏克蘭品牌Viktoranisimov，他今年大部分時間都選擇這家品牌服飾。下身穿著長褲，配上戰鬥靴，全身皆為他偏好的黑色。

這套「戰場正裝」深獲川普青睞，川普不僅仔細打量，更做出手勢指著他的裝扮，宣稱「我太喜歡了」。澤倫斯基開玩笑說，「這是我最好的一套」。

兩人進了橢圓辦公室後，二月時批評澤倫斯基穿著的記者格倫也說：「澤倫斯基總統，你那身西裝好看極了！」川普跟著說，「我也說了同樣的話」，且不忘告訴澤倫斯基說，格倫「就是上一次攻擊你的那一個」。這次澤倫斯基溫和的回了對方一句，「你穿同一件西裝，我可是換了一件」，這番話引發陣陣笑聲。

事實上，白宮曾在澤倫斯基行前，要求他穿西裝出席。

上次美國副總統范斯當場批評澤倫斯基「不知感恩」，這次澤倫斯基發言一開口就感謝美國，華盛頓郵報統計，在四分半的演講中，他連聲致謝十一次。

從穿搭到發言，澤倫斯基已學會如何與白宮應對。

此外，美國第一夫人梅蘭妮亞日前親筆寫下「和平信函」，並請託川普轉交普亭，梅蘭妮亞在信中呼籲普亭「時候到了」，該保護世界各地的孩子與未來世代；澤倫斯基也對此表達感謝，並把其夫人寫的感謝信交給川普，請川普轉交梅蘭妮亞。