美烏歐閉門會議 魯比歐起草安全保證 美軍不駐烏

美國和歐洲多國領袖十八日在白宮商議結束俄烏戰爭途徑，華爾街日報引述知情官員揭露更多閉門會議細節。在場領袖同意，由美國國務卿魯比歐主導起草安全保證文件，但美軍不會派駐烏克蘭，美國總統川普在會中似乎表態要對烏克蘭生產無人機收益抽成。

報導引述知情的多位歐洲官員指出，川普與歐洲領袖均同意，由魯比歐召集美國與北約官員組成工作小組，共同起草針對烏克蘭安全保證的文件。安全保證將包含四要素：軍事存在、空中防禦、武器軍備與停火監督。美方可能提供多種間接軍事支援，用於支持歐洲維和部隊，但不涉及美軍直接駐紮烏克蘭。

領土問題是俄烏和談另個癥結，俄方要求烏克蘭割讓整個頓內次克州。根據川普和澤倫斯基會中使用的地圖，目前頓內次克州約有百分之七十六被俄羅斯占領，其他區域仍由烏軍堅守。

歐洲領袖為了讓川普理解烏克蘭為何難以接受俄方要求，拿出美國佛州來說明。德國總理梅爾茨會後對媒體說：「俄羅斯要求烏克蘭放棄頓內次克，就領土規模而言，等於要美國放棄佛羅里達。」

另根據與會官員說，閉門會議中，芬蘭總統史塔布形容，俄國想要烏克蘭割讓的克拉莫托斯克等要城，是「抵禦匈奴的堡壘」，這番說法似乎令川普印象深刻。

據官員表示，澤倫斯基與川普會談時並未完全排斥土地交換，但他強調，遷移人口困難，加上烏克蘭憲法禁止割讓領土，使之難以實現。根據烏克蘭憲法，割讓領土需要經過全民公投同意。

經濟籌碼也成為會談焦點。據官員透露，川普要求澤倫斯基提供烏克蘭無人機產業的五百億美元股份，確保美方有所收益。自戰爭爆發以來，基輔已建立起龐大的無人機產業。澤倫斯基則提出購買九百億美元美國武器與裝備，並由歐洲夥伴出資協助，川普對此似乎反應正面。官員補充，川普強調美國將繼續供應烏克蘭武器，但費用必須由北約成員承擔。

川普上周會晤普亭後改變立場，不再要求俄烏立即停火，他也在與烏歐的會議中要求不要再使用「停火」，其他領袖改稱「休兵」或「停止殺戮」。