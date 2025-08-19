川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏不能入北約

美國總統川普19日接受福斯新聞「福斯與朋友」節目訪問，說明18日在白宮的美歐烏會談。被問到是否將派美軍赴烏作為安全保障一環時，川普說保證不派美軍駐烏，歐洲願意派地面部隊，美國可能透過空中支援這類方式協助。

川普也說，烏克蘭將獲某種安全保障，但重申烏國不可能加入北約或拿回克里米亞。川普並說，他已告訴俄羅斯總統普亭，將安排「普澤會」，若順利可再舉行美俄烏會議，但「兩個人才能跳探戈」。

川普聲稱對協議達成樂觀看待，但也坦言普亭有可能不想，若如此，普亭將面臨艱難處境，預料未來幾周將可得知普亭立場。川普也說希望澤倫斯基做他必須做的事，展現若干彈性。

川普18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和7名歐洲領袖，期間一度單獨與普亭通話。川普先前已說，將安排普亭與澤倫斯基會面，其後舉行美俄烏領袖會議，也說已討論未來由歐洲在與美國協調下，對烏提供安全保障。