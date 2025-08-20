烏克蘭美好一天？專家：幻想外交

美國白宮十八日舉行多邊會談，美國願安排俄烏會談並提供某種安全保證，被認為是烏克蘭久違的「好日子」。然而美歐對烏克蘭的安全保證細節不明，俄烏「土地交換」的最大爭議也無具體解方。專家描述，會談後的樂觀景象是「幻想外交」，川普促和固然值得肯定，但俄烏和平協議前景仍不明。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）形容，這次歷史性美歐烏會談，是烏克蘭久違的「美好一天」，令人聯想到二戰結束之際，美國總統領導歐洲盟友重建世界秩序。然而，會談暴露許多潛在問題，令人懷疑這樣的樂觀能持續多久。

會中對提供烏克蘭安全保證有許多討論，但具體如何落實、俄方能否接受皆為未知數。義大利總理梅洛尼提出，「類北約」集體防禦保證，落實的可能性不高。俄國總統普亭為了阻止烏克蘭加入北約不惜發動戰爭，恐難同意給予烏克蘭「準北約成員國」地位，即使類北約保證成真，歐洲駐烏部隊真的會為了阻止俄羅斯新一輪侵略開戰？

領土交換這個說法也是誤導，俄國要烏克蘭以烏東大片戰略要地，換取俄軍已掌控、價值較低的小區域，並非等價交易。這將迫使數以萬計烏克蘭民眾流離失所或被迫成為俄羅斯人，澤倫斯基難以向國人交代。即便以「暫緩承認主權」的方式凍結爭議，如同南北韓或冷戰時期的東西德，也難讓烏克蘭社會接受。

華府智庫「威爾遜國際學人中心」美俄關係專家基瑪吉表示：「我不認為此刻看到的這種幻想外交可以延續。」

ＣＮＮ報導指出，事實上，除了川普，沒有人能同時在澤倫斯基、歐洲領袖與普亭之間周旋。如果最終俄烏達成和平協議，極可能是因為川普發揮其魅力與美國力量。

然而，基瑪吉說，川普的戰略是極不正規的作法，可能因為內在矛盾而破局。他一方面和普亭見面，態度熱情，像是已談成了什麼；另一方面又對烏克蘭談安全承諾，還稱讚歐洲領袖支持烏克蘭。然而，歐洲願意派兵駐烏，俄國卻反對北約進入烏克蘭，光是這一點就無法解決。基瑪吉說：「實際上沒有任何細節，全都是承諾，而這些承諾彼此矛盾。這令人懷疑，川普究竟能同時拋接這麼多顆球多久？」這個問題的答案將決定數千萬人命運。