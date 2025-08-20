烏倡900億美元買美武器 換取美安全保證

美國總統川普十八日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基以及多位歐洲領袖會談，商討終結俄烏戰爭的談判路徑。烏克蘭提出由歐洲出資購買總額九百億美元美國武器，交換與俄羅斯達成和平協議後獲得美國的安全保證。

澤倫斯基與川普和歐洲領導人會晤後表示，烏克蘭獲得的安全保證細節，十天內可能敲定。德國總理梅爾茨表示，他預期澤倫斯基與俄羅斯總統普亭將在未來兩周內會晤。

路透報導，烏克蘭提議價值大約九百億美元的美國軍售。根據該提案，基輔與華府還將達成一項價值五百億美元的協議，與烏克蘭公司合作生產無人機。

美國在烏克蘭安全保證中的角色是會談焦點。歐洲領袖與澤倫斯基關切，若達成和平協議，川普願意投入哪些資源，以確保俄羅斯不會重整旗鼓再次侵略。川普在白宮會談中未提派遣美軍赴烏維和，聲稱細節將與歐洲領袖討論，並強調普亭已同意接受安全保證。

川普仍主張由歐洲承擔主導責任，但也釋出美方將「提供大量協助」的訊號。

這回陪同澤倫斯基一起到白宮的所有歐洲盟邦領袖，幾乎異口同聲提到烏克蘭安全保證的重要。幾位領袖甚至提到應設立類似北約「第五條款」共同防禦保護機制。不過，烏克蘭並不是北約成員，俄羅斯也堅決反對烏克蘭加入北約。

北約秘書長呂特在會中對川普說，川普表明美國願意參與安全保證就是重要一步，堪稱重大突破，呂特說：「這將讓所有情勢變得不同，真的非常感謝。」

川普將促成美俄烏三方峰會列為核心目標，直接談判和平協議。川普與歐洲領袖的關鍵會議中途，還一度中斷會議致電俄羅斯總統普亭。俄國塔斯社報導，普亭和川普通話四十分鐘，討論提高俄烏談判層次的可能性，美俄領袖也同意繼續就烏克蘭和其他緊迫議題保持聯繫。

川普表示，將盡快促成美俄烏三邊會談，法國總統馬克宏則說，歐洲也應該加入成為四方會談，不過川普暫未接受。

另外，川普先前要求俄烏立即停火，上周和普亭峰會後卻改口，主張跳過停火階段直接推動和平協議，也不考慮追加制裁俄國。

川普與歐洲領袖會面時明確表示改變了想法：「我們都希望立即停火，再來推動持久和平。但目前來說，不會發生。」川普表示，將讓澤倫斯基與普亭談談，看看結果如何。

德國總理梅爾茨敦促川普重新考慮，但川普說，「如果能達成，那很好」，與歐洲的期待有明顯落差。

會中也談到換俘問題，澤倫斯基表示，他希望烏克蘭被俘虜的軍人、民眾、記者等等能夠獲得釋放。川普透露說，俄國很快就會釋放逾千名的烏克蘭俘虜，「不是會不會去做，而是何時的問題」。