俄烏峰會有望登場 瑞士表態願給普亭逮捕豁免權

儘管國際刑事法院（ICC）2023年已對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，瑞士官員今天表示，如果普亭是為參與烏克蘭和平會談前來，瑞士當局將給予豁免權，不會對他施行逮捕。

法新社報導，瑞士外交部長凱西斯（IgnazioCassis）在記者會宣布，在某些情況下，普亭（Vladimir Putin）將獲准入境瑞士。

凱西斯指出，瑞士政府去年說明了向被發出國際逮捕令人士提供豁免權的規則，「此人必須是為參與和平會議前來，而非出於私人因素」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出在歐洲舉行普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和平峰會的可能性，他談到場地應選在「中立國，或許是瑞士」。

凱西斯表示，瑞士完全準備好主辦這類會議，並強調軍事中立國瑞士在這專業領域具備長年經驗。

然而，他也指出俄羅斯對瑞士態度冷淡。俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，瑞士決定跟進歐洲聯盟（EU）做法對俄國實施制裁。

凱西斯說道：「我被告知，既然瑞士採取歐洲的制裁措施，他們（俄羅斯）自然也失去在瑞士舉行這類峰會的部分意願。」