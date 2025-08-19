聽新聞
日本也將加入？石破茂：將研議參與烏克蘭戰後安全保障
在美國為結束俄烏戰爭而主導的談判持續進行之際，日本首相石破茂今天表示，日本將在法律框架和能力範圍內，研議在為烏克蘭提供安全保障方面將扮演什麼角色。
共同社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）先前告訴美國一家電視網，約有30國正在共同研議如何提供烏克蘭安全保障以嚇阻俄羅斯未來侵略，日本是其中之一。
石破茂今天在首相官邸告訴記者：「我們將在自身法律框架和能力範圍內，考量我們能做與應做的事，適切扮演我們的角色。」
但石破茂也指出：「目前，我們無法具體說明將要採取的行動。」
對於美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談，石破茂表示：「重要的是儘快停戰和實現公正的和平」。
