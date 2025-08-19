說教太無聊？歐洲領袖赴白宮會川普 梅洛尼聽他說話「大翻白眼」
美國總統川普（Donald Trump）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及歐洲多國領袖舉行會面。從網上影片可見，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在嘗試說服川普，他應與普亭（Vladimir Putin）先達成停火協議，而不是期望達成全面和平協議。夾在梅爾茨與川普中間的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）一臉茫然，其後「翻白眼」的畫面在網上引起熱議。
據英國《獨立報》報導，在白宮舉行峰會期間，德國總理梅爾茨向川普強調先讓烏克蘭與俄羅斯達成停火的重要性。被夾在兩人中間的梅洛尼顯得漫不經心，其後更當眾「翻白眼」。
報導指，這並非梅洛尼在跟元首開會時的表現首次引發網路熱議。兩個月前，她在七國集團峰會上對馬克宏（Emmanuel Macron）「翻白眼」同樣引起網友的熱議。
