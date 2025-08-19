8月最大規模…川澤會隔日烏克蘭遭空襲 烏官員：普亭無意尋求和平

美國總統川普昨天會晤烏克蘭總統澤倫斯基，希望促成俄烏止戰，但烏國中部城市克列緬丘格市長今天表示，俄軍仍持續對當地發動攻擊，顯示俄羅斯總統普亭根本無意尋求和平。

路透社報導，川普（Donald Trump）與歐洲領袖及澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在華府會面隔日，俄軍就襲擊克列緬丘格市（Kremenchuk）。川普還稱，在任何終戰協議中，美國都會協助保證烏克蘭的安全。川普會議期間也曾與普亭（Vladimir Putin）通話。

克列緬丘格市長馬列茨蓋耶（Vitalii Maletskyi）在通訊軟體Telegram發文寫道：「普亭在電話中向川普保證他想要和平、澤倫斯基總統跟歐洲領袖在白宮進行關於公正和平的會談的同時，普亭的軍隊卻對克列緬丘格市發動另一場大規模攻勢。」

他指出：「世界再次看到普亭根本不想要和平，他想要摧毀烏克蘭。」

根據烏國空軍，俄軍發動的這場夜襲是8月以來最大規模攻勢，共發射270架無人機和10枚飛彈。

昨天的「川澤會」結束後，川普表示已致電普亭並著手安排普亭跟澤倫斯基會面，接著美俄烏3國領袖將舉行三方峰會，目標是達成和平協議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「普澤會」將在歐洲舉行，並建議地點選在瑞士日內瓦（Geneva）。

馬克宏告訴法國電視台LCI：「峰會將由中立國家（主辦），可能是瑞士，我支持在日內瓦舉行。」