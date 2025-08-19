美扮演何種角色？川普允提供烏克蘭安全保障 BBC分析可能有4形式

英國廣播公司（BBC）19日分析，旨在嚇阻俄羅斯再度侵烏的某種形式安全保障，將是未來俄烏永久和平協議的核心。美國總統川普18日在白宮會晤烏克蘭和歐洲領袖，並表示日後對烏安全保障將由多個歐洲國家在與美國協調下提供；BBC說，其形式有4種可能。

第一種是直接派兵到當地，但這個可能性被認為最低。川普視俄烏戰爭為歐洲的問題，對川普來說，即使只是承諾派遣地面部隊扮演維和角色，參與這場他相當厭惡的衝突，都需要川普做出很大立場轉變。

第二種可能性較能想像，即進行海上及空中巡邏。美國已實施監視航行來監控俄烏戰爭進程。非對抗性的偵查飛行或海上巡邏，以及與俄羅斯這類核武強權的武裝衝突之間，可說有天壤之別。

第三種可能性是提供情資。美國衛星和空中情報已證明在幫助烏克蘭抵禦俄軍進攻上，扮演至關重要角色。若各方達成和平協議，情報領域將是美國大概樂於協助的部分。

最後，無論達成和平協議後英國和法國領導的「保障武力」最終形式為何，都將需要大量後勤支持。就這項非致命性領域，華府很可能樂意協助。

美國此前一向不願意就安全保障做承諾，將此事留給英法和其領導的所謂志願者聯盟。但川普18日下午與澤倫斯基會晤時對媒體說，任何戰後協議都會在安全方面提供大量協助，歐洲將是第一道防線，美國也會協助。

華爾街日報18日報導，英法願意對烏克蘭西部派兵作為「保障武力」一環，但向來尋求美國扮演有限角色來確保歐洲部隊在危急時的安全。

幾名軍事專家說，美方角色不必要涉及美國直接在烏駐軍，但可能包括讓美軍戰機在烏克蘭境外、準備隨時行動等間接支持。美國也可提供歐洲部隊美製防空系統。美國也能從烏克蘭境外以無人機飛越烏國，並提供軍事情報，或用美國飛機輸送歐洲軍隊或裝備。