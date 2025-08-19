「戰爭的人命代價必須結束」 美歐峰會商討戰火下兒童困境

美國總統川普、歐洲和北大西洋公約組織（NATO）領導人今天為烏克蘭戰爭而在華府進行會商。川普和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩表示，他們談論到因衝突失蹤兒童的議題。

路透社報導，與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）15日在阿拉斯加州進行高峰會期間，川普（Donald Trump）將妻子梅蘭妮亞．川普（MelaniaTrump）的私人信函親手交給普亭，內容提出烏克蘭和俄羅斯兒童所陷困境議題。

川普今天深夜在社群媒體上發文，沒有點名任何特定國家說，他和范德賴恩（Ursula von der Leyen）「一直在商討失蹤兒童這項非常嚴重的全球問題」。他寫道：「同樣地，這對我妻子梅蘭妮亞而言也是一大課題。」

美國「紐約時報」（The New York Times）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宮與川普會談時就以梅蘭妮亞致普亭私函開始。他感謝美國第一夫人此舉，表示她「為我們在戰爭中被綁架的兒童（向普亭）請命」。

澤倫斯基後來請川普代轉妻子歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）致梅蘭妮亞私函時，看得出川普略顯意外。推動兒童歸返烏克蘭的工作，歐倫娜在國際上扮演重要角色，讓這項議題受到關注。

川普和澤倫斯基沒有揭露私函內容。川普稱許妻子對兒童的愛，表示兒童遭逢苦難的畫面令她至為關切，還說普亭對信件的內容「非常認同」。

路透社報導，烏克蘭稱未經家人或監護人同意而將數以萬計兒童綁架到俄羅斯或俄占區的行徑觸犯戰爭罪，符合聯合國公約對種族滅絕的定義。莫斯科之前辯稱，那是保護戰區無助孩童之舉。

范德賴恩在X平台發文提到與川普的談話時說：「這場戰爭的人命代價必須結束，那代表每一個遭到俄羅斯綁架的烏克蘭孩童必須歸返他們家庭。」

根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）上個月發布的報告，自從俄羅斯於2022年2月展開全面性侵略以來，至少已有716名兒童命喪烏克蘭掌控地區、逾2000名兒童受傷。報告同時指出，戰爭導致逾73萬名兒童被迫逃往烏克蘭境內安全地區，目前成為難民的烏克蘭兒童總數達170萬人。