澤倫斯基重回白宮會川普 陸外交部：支持有利和平的努力

在美俄元首阿拉斯加峰會後，美國總統川普於美東時間18日下午在白宮，與烏克蘭總統澤倫斯基及7位歐洲領袖舉行緊急會談，這是川澤二人今年2月在白宮引爆外交風波後，澤倫斯基再度為俄烏戰爭訪問白宮。大陸外交部19日下午也對此作出簡短回應，表示中方支持一切有利於和平的努力。

據財聯社報導，大陸外交部發言人毛寧19日主持例行記者會，面對記者提問，川普與澤倫斯基以及與歐洲多國領導人在白宮舉行了會晤，她回應表示，「中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力」。

針對在白宮會晤後，澤倫斯基表示已準備與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談；川普也稱，美俄烏三方領導人將舉行峰會，毛寧給出同樣的說法回應，表示「中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們也支持一切有利於和平的努力」。

至於川普與普亭舉行阿拉斯加峰會後，中俄領導人是否通話？毛寧表示，沒有可以提供的訊息，但強調「中俄兩國元首保持著暢通的溝通渠道。」

就當前形勢下中方對烏克蘭危機持的立場，毛寧強調，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的。大陸不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，但從危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。

毛寧說，大陸國家主席習近平提出「四個應該」，即各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。「這在當前形勢下更具重要現實意義。」

毛寧指出，中方還發布了大陸政府立場文件，派特使開展多輪穿梭外交，並在聯合國發起成立烏克蘭危機和平之友小組，發出客觀公正、勸和促談的聲音。中方願根據當事方意願，同國際社會一道，繼續為危機的政治解決發揮建設性作用。