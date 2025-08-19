快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

澤倫斯基重回白宮會川普 陸外交部：支持有利和平的努力

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國總統川普於美東時間18日下午在白宮，與烏克蘭總統澤倫斯基及7位歐洲領袖舉行緊急會談，大陸外交部發言人毛寧19日回應，表示中方支持一切有利於和平的努力。圖／路透
美國總統川普於美東時間18日下午在白宮，與烏克蘭總統澤倫斯基及7位歐洲領袖舉行緊急會談，大陸外交部發言人毛寧19日回應，表示中方支持一切有利於和平的努力。圖／路透

在美俄元首阿拉斯加峰會後，美國總統川普於美東時間18日下午在白宮，與烏克蘭總統澤倫斯基及7位歐洲領袖舉行緊急會談，這是川澤二人今年2月在白宮引爆外交風波後，澤倫斯基再度為俄烏戰爭訪問白宮。大陸外交部19日下午也對此作出簡短回應，表示中方支持一切有利於和平的努力。

據財聯社報導，大陸外交部發言人毛寧19日主持例行記者會，面對記者提問，川普與澤倫斯基以及與歐洲多國領導人在白宮舉行了會晤，她回應表示，「中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力」。

針對在白宮會晤後，澤倫斯基表示已準備與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談；川普也稱，美俄烏三方領導人將舉行峰會，毛寧給出同樣的說法回應，表示「中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們也支持一切有利於和平的努力」。

至於川普與普亭舉行阿拉斯加峰會後，中俄領導人是否通話？毛寧表示，沒有可以提供的訊息，但強調「中俄兩國元首保持著暢通的溝通渠道。」

就當前形勢下中方對烏克蘭危機持的立場，毛寧強調，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的。大陸不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，但從危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。

毛寧說，大陸國家主席習近平提出「四個應該」，即各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。「這在當前形勢下更具重要現實意義。」

毛寧指出，中方還發布了大陸政府立場文件，派特使開展多輪穿梭外交，並在聯合國發起成立烏克蘭危機和平之友小組，發出客觀公正、勸和促談的聲音。中方願根據當事方意願，同國際社會一道，繼續為危機的政治解決發揮建設性作用。

毛寧 川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 習近平 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

烏稱10天內正式定案 川普承諾澤倫斯基：美將協助保障烏克蘭安全

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基會後喊話：烏需要額外資金

一場感恩大合唱！華郵：澤倫斯基頻頻致謝、歐洲領袖齊聲讚揚

川普會歐洲領袖：將先安排普澤會 接著美俄烏將3方會談

相關新聞

白宮會談是烏克蘭的好日子？專家：只是「幻想外交」川普斡旋藏矛盾

美國白宮18日舉行多邊會談，磋商可能如何結束俄烏戰爭，被譽為是烏克蘭久違的「好日子」。然而。美歐研擬對烏克蘭的安全保證，...

「川普學」總複習！烏歐領袖「全班在白宮上外交課」 有1人險惹怒川普

美國總統川普18日舉行多邊會談，討論結束俄烏戰爭途徑。這次會談彷彿是「川普學」（Trumpology）的總複習課，烏克蘭...

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基會後喊話：烏需要額外資金

烏克蘭總統澤倫斯基18日與歐洲領袖一同出席與美國總統川普的峰會後，在白宮外召開記者會時表示，他將在可能的和平會談中，直接...

一場感恩大合唱！華郵：澤倫斯基頻頻致謝、歐洲領袖齊聲讚揚

華盛頓郵報18日報導，向川普說「謝謝」成為烏克蘭總統澤倫斯基與其他歐洲領袖18日會見川普的首要任務。

美扮演何種角色？川普允提供烏克蘭安全保障 BBC分析可能有4形式

英國廣播公司（BBC）19日分析，旨在嚇阻俄羅斯再度侵烏的某種形式安全保障，將是未來俄烏永久和平協議的核心。美國總統川普...

澤倫斯基重回白宮會川普 陸外交部：支持有利和平的努力

在美俄元首阿拉斯加峰會後，美國總統川普於美東時間18日下午在白宮，與烏克蘭總統澤倫斯基及7位歐洲領袖舉行緊急會談，這是川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。