烏稱10天內正式定案 川普承諾澤倫斯基：美將協助保障烏克蘭安全
美國總統川普今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，美國將在任何結束俄烏戰爭的協議中，協助保障烏克蘭的安全，但目前不清楚援助規模。
路透社報導，川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤之後，今天在白宮舉行特別峰會接待澤倫斯基和一群歐洲盟友，做出上述承諾。
川普告訴記者：「在安全問題上，我們會提供大量幫助。」他還補充說，歐洲國家也將參與其中，「他們是第一道防線，因為他們在那裡，但我們會幫助他們」。
澤倫斯基盛讚這一承諾是「向前邁出的重要一步」，這些保證將「在未來一週到10天內透過書面形式正式定案」，他還說，烏克蘭願意購買價值約900億美元的美國武器。
今天的語調比2月份川普和副總統范斯（JD Vance）在橢圓形辦公室的那場災難性會談溫和許多。在那次會議上，川普和范斯公開批評了澤倫斯基。
但和平協議似乎仍遙遙無期。
就在會談開始前，俄羅斯外交部排除了部署北大西洋公約組織（NATO）成員國軍隊以協助達成和平協議的可能性，這讓川普的提議增添複雜性。
川普和澤倫斯基都表示，希望今天的會談最終能促成與普亭的三方會談。
川普今晚在社群媒體發文說，他已致電普亭，並開始安排普亭和澤倫斯基的會晤，隨後3國總統將舉行三邊會談。
據歐洲代表團消息人士透露，川普告訴歐洲領袖，這樣的一系列安排是普亭建議的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言