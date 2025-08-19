烏稱10天內正式定案 川普承諾澤倫斯基：美將協助保障烏克蘭安全

美國總統川普今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，美國將在任何結束俄烏戰爭的協議中，協助保障烏克蘭的安全，但目前不清楚援助規模。

路透社報導，川普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會晤之後，今天在白宮舉行特別峰會接待澤倫斯基和一群歐洲盟友，做出上述承諾。

川普告訴記者：「在安全問題上，我們會提供大量幫助。」他還補充說，歐洲國家也將參與其中，「他們是第一道防線，因為他們在那裡，但我們會幫助他們」。

澤倫斯基盛讚這一承諾是「向前邁出的重要一步」，這些保證將「在未來一週到10天內透過書面形式正式定案」，他還說，烏克蘭願意購買價值約900億美元的美國武器。

今天的語調比2月份川普和副總統范斯（JD Vance）在橢圓形辦公室的那場災難性會談溫和許多。在那次會議上，川普和范斯公開批評了澤倫斯基。

但和平協議似乎仍遙遙無期。

就在會談開始前，俄羅斯外交部排除了部署北大西洋公約組織（NATO）成員國軍隊以協助達成和平協議的可能性，這讓川普的提議增添複雜性。

川普和澤倫斯基都表示，希望今天的會談最終能促成與普亭的三方會談。

川普今晚在社群媒體發文說，他已致電普亭，並開始安排普亭和澤倫斯基的會晤，隨後3國總統將舉行三邊會談。

據歐洲代表團消息人士透露，川普告訴歐洲領袖，這樣的一系列安排是普亭建議的。