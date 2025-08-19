「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基會後喊話：烏需要額外資金

烏克蘭總統澤倫斯基18日與歐洲領袖一同出席與美國總統川普的峰會後，在白宮外召開記者會時表示，他將在可能的和平會談中，直接與俄羅斯總統普亭討論領土問題。

基輔獨立報報導，澤倫斯基答覆記者提問時表示，已準備好與普亭展開雙邊會談。他說：「領土問題將由我與普亭討論，安全保障則可能與我們的夥伴協商。」

針對俄羅斯要求保留被占的烏克蘭領土，澤倫斯基表示，烏克蘭部分地區並非透過軍事力量遭到占領，這一點應在和平談判中予以考量。

他說：「重要的是要理解，我們國家的一些地區，例如東部部分地區和克里米亞，並非因一方進攻、一方退卻而淪陷。而是因為沒有敵對行動，例如克里米亞未爆發大規模敵對行動。因此，不能說這麼大一部分地區是因為俄羅斯軍力強大而遭到占領。」

澤倫斯基同時提到，在俄羅斯持續攻擊前線的情況下，烏克蘭將需要額外資金。他說：「我們需要額外資金，我會設法籌措。為此，我們的歐洲夥伴需要理解，必須在一段時間內找到資金來源。」

他並指出，資金來源應納入安全保障的一部分。他說：「除了基本工資和財務支援外，我們的預算可能不足以支付所有薪水。例如，我們可能沒有足夠資金支持國內生產。因此，如果我們自行支付士兵高薪，就需要大量資金來維持生產。」