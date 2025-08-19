白宮會談是烏克蘭的好日子？專家：只是「幻想外交」川普斡旋藏矛盾

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普18日在白宮舉行多邊會談，磋商可能如何結束俄烏戰爭。法新社
美國總統川普18日在白宮舉行多邊會談，磋商可能如何結束俄烏戰爭。法新社

美國白宮18日舉行多邊會談，磋商可能如何結束俄烏戰爭，被譽為是烏克蘭久違的「好日子」。然而。美歐研擬對烏克蘭的安全保證，以及俄烏「土地交換」的爭議與落實細節仍無具體解方。專家描述，會談後的樂觀景象是「幻想外交」。川普固然值得肯定，但美俄VS美歐烏互相矛盾的承諾，使得和平協議的前景令人生疑。

美國有線電視新聞網（CNN）形容，這次歷史性的美歐烏會談，是烏克蘭久違的「最美好的一天」，同時令人聯想到二戰結束之際，美國總統領導歐洲盟友重建世界秩序。然而，會談也暴露許多潛在問題，令人懷疑這樣樂觀的景象能持續多久。

會中對於安全保證有許多討論，但具體如何落實、俄方能否接受皆為未知數。義大利總理梅洛尼提出，「類北約」集體防禦保證，落實的可能性不高。普亭為了阻止烏克蘭入北約不惜發動戰爭，怎麼會同意給予烏克蘭「準北約成員國」地位？即使類北約保證成真，力度又能有多強？歐洲的保證部隊真會為了阻止俄羅斯新一輪侵略開戰？

還有個問題是領土交換，這個說法掩蓋了真實意義：烏克蘭將以戰略要地換取俄軍已掌控、價值較低的區域，並非等價交易。這將迫使成千上萬人流離失所或被迫成為俄羅斯人，也讓澤倫斯基難以向陣亡者家屬交代。即便以「暫緩承認主權」的方式凍結爭議，如同南北韓或冷戰時期的東西德，這也難以獲得烏克蘭社會接受。

華府智庫「威爾遜國際學人中心」美俄關係專家基瑪吉（Michael Kimmage）解讀表示：「我不認為此刻看到的這種幻想外交可長久存續。」

川普第二任至今已投入大量政治資本與個人信用，試圖結束俄烏戰，值得比現階段更多的肯定。他重返白宮之際，外界憂心他坐視烏克蘭自生自滅；這次會談對馬克宏咬耳朵說普亭為了他和談、打斷會議致電普亭，這些依然令人有所懷疑。

CNN報導指出，事實上，除了川普，沒有人能同時在澤倫斯基、歐洲領袖與普亭之間周旋。如果最終俄烏達成和平協議，極可能是因為川普發揮其魅力與美國力量。

然而，基瑪吉示警：川普的戰略是極不正規的作法，可能因為內在矛盾而破局。他一方面和普亭見面，態度熱情，像是已經談成了什麼；另一方面卻又對烏克蘭談安全承諾，還稱讚歐洲領袖支持烏克蘭。

基瑪吉說：「實際上沒有任何細節，全都是承諾，而這些承諾表面上彼此矛盾。這令人懷疑，川普究竟能同時拋接這麼多顆球多久？」這個問題的答案將決定成千上萬人的命運。

