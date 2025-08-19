一場感恩大合唱！華郵：澤倫斯基頻頻致謝、歐洲領袖齊聲讚揚

華盛頓郵報18日報導，向川普說「謝謝」成為烏克蘭總統澤倫斯基與其他歐洲領袖18日會見川普的首要任務。

18日，澤倫斯基在白宮感謝川普接待他及其他世界領袖，共同商討結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭。他感謝川普向其他賓客和媒體介紹他、感謝川普促成「非常好的對話」，甚至感謝川普送他一張烏克蘭地圖。總計，在18日多場會議公開致詞的四分半鐘內，澤倫斯基約向川普道謝11次，與其他歐洲和北約領袖一同加入讚揚川普的感恩大合唱。

澤倫斯基明確表示，自上次白宮訪問後，他在過去六個月已調整策略。那次會議以災難收場，川普與副總統范斯指責澤倫斯基對美國在三年俄烏戰爭中的援助缺乏應有的尊重和感恩。川普當時命令澤倫斯基離開白宮，並看似威脅要完全切斷對烏克蘭的援助。這一前景引發恐懼，擔心烏克蘭與美國的關係將永久破裂，使本已火力與人力不足的烏克蘭，在緩慢喪失領土的處境中更加脆弱。

二月訪問中最激烈的交鋒，發生在范斯呼籲烏克蘭與俄羅斯展開外交談判後。澤倫斯基回顧2014年俄羅斯總統普亭非法入侵烏克蘭克里米亞半島，稱世界領袖自此一直縱容普亭。

范斯當時回應澤倫斯基說：「總統先生，恕我直言，您來到橢圓形辦公室在美國媒體前試圖爭論此事，是不尊重的表現」「您應該感謝川普總統努力結束這場衝突」。

對話隨後在澤倫斯基與川普之間升溫，雙方爭執不下，直到范斯再次介入，重申對澤倫斯基感恩程度的質疑。

范斯問：「這整個會議中，你有沒有說過一次謝謝？」

那次訪問以澤倫斯基被逐出白宮告終，他隨即表示對會議感到遺憾，並相信與川普的關係尚可挽回。

過去六個月，澤倫斯基確實做到了這一點。川普政府與烏克蘭的關係在此期間穩步改善，近幾個月，川普對普亭日益不滿，稱他「瘋狂」，並形容其停止或遏制烏克蘭流血衝突的承諾「毫無意義」。

川普上個月說：「我對普亭很不滿，我現在可以明確告訴你，因為他在殺害很多人。」