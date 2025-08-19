作為對台策略參考 CNN：中國密切關注川普推動俄烏和平

正當美國總統川普（Donald Trump）積極推動結束烏克蘭衝突，並在近日先後會晤俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲領袖之際，另一個全球大國、中國大陸正密切關注局勢。

CNN記者麥卡錫（Simone McCarthy）指出，中國一向聲稱在俄烏戰爭中保持中立，卻在衝突期間不斷加強與俄羅斯的關係並擴大貿易往來，中國國家主席習近平也將俄羅斯總統普亭視為試圖重塑全球力量平衡的關鍵盟友。即便北京試圖將自己定位為俄烏衝突的潛在調停者，中方領導層仍有若干理由，甘心袖手旁觀川普近日的外交行動。

首先，北京對莫斯科的支持已清楚表明，中方不希望看到俄羅斯遭到毀滅性失敗。此外，中國官員長期試圖在美歐之間製造裂痕，因為他們與普亭一樣，對北約深感不信任。

中國媒體與評論員近日大肆渲染一種觀點，即川普與普亭的外交互動正加劇美歐緊張。一些中國觀察家更認為，阿拉斯加雙普峰會所展現出的融洽氛圍，可能預示著一個美國傳統同盟關係削弱，凸顯中、俄、美三邊關係的世界即將到來。

此外，中國還將關注俄羅斯在未來幾周的應對，以此作為對台灣策略的參考。同時，北京也會仔細留意任何針對烏克蘭的安全保障安排，以及這些安排是否會加強歐洲與美國在歐陸的軍事合作。