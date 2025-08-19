快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

「川普學」總複習！烏歐領袖「全班在白宮上外交課」 有1人險惹怒川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左至右第5人）18日在白宮會晤烏克蘭、英德法義芬蘭、歐盟與北約領袖。路透
美國總統川普（左至右第5人）18日在白宮會晤烏克蘭、英德法義芬蘭、歐盟與北約領袖。路透

美國總統川普18日舉行多邊會談，討論結束俄烏戰爭途徑。這次會談彷彿是「川普學」（Trumpology）的總複習課，烏克蘭、英德法義芬蘭、歐盟與北約領袖「全班齊聚白宮」，憑藉七個月來學到的「川普式談判」，與那個變幻莫測的男人打交道，儼然是一堂題為「如何討好川普」的外交大師課，雖然中間險些觸怒川普，讓氣氛瞬間緊繃。

紐約時報18日報導形容，西方領袖過去七個月來彷彿被集體送進名為「川普學」的密集課程，一個又一個總統與總理陸續拜訪華府，摸索如何應對那個坐鎮橢圓辦公室、難以捉摸的男人。直到18日，全班齊聚白宮驗收學習成果，其中進步最多的顯然是烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基記取上次穿戰時裝束挨批的教訓，這次改穿黑色戰場正裝，獲得川普盛讚；澤倫斯基還拿出妻子寫給美國第一夫人梅蘭妮亞的信，強調「這是給梅蘭妮亞，不是你的」，令川普笑得合不龍嘴，稱「我也想要這封信」。

美烏結束雙邊會談後，歐洲領袖加入展開多邊磋商，但是這場微妙的外交舞曲差點踩地雷。

德國總理梅爾茨較為堅決的語氣強調停火至關重要，川普臉上的笑容隨即消失。紐時報導描述，彷彿班上有人用指甲刮過黑板，被惹惱的川普當下表現防衛，所幸會議很快又緩和。

歐溝領袖不僅要處理全球危機，還要管理川普多變的情緒，這場高層外交會議實則結合外交與心理學。

更添詭譎的是，俄羅斯總統普亭沒有現身，卻彷彿就在舞台下的角色，始終能感受到他的存在與影響。事實上，川普在會中多次提到需要向普亭更新進展，他也確實改變原本安排，中斷會議、打電話給普亭。對此，一票歐洲領袖也維持神情冷靜。

紐時報導最後叩問，究竟誰更懂得如何迎合川普的心思，是普亭，還是歐洲人？

根據川普上周結束阿拉斯加會議後，採納不少普亭的意見，似乎已經說明了答案。不過，18日的會談也顯現，歐洲人確實在「川普學」上學了不少。

