快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

紐時分析：澤倫斯基能信任川普嗎？烏克蘭的命運取決於此

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日在白宮橢圓辦公室會晤時握手。法新社
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日在白宮橢圓辦公室會晤時握手。法新社

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基會談結束後，紐約時報分析，澤倫斯基對川普的信任程度，將決定許多事情。

川普18日僅給出模糊的保證，表示如果澤倫斯基與俄羅斯總統普亭達成協議停止戰鬥，美國將在保障烏克蘭安全方面發揮作用。

「我們將確保這能成功，」川普在白宮與澤倫斯基及歐洲領袖舉行數小時的會議開始時說道：「我認為如果我們能達成和平，這將會成功。我對此毫無疑問。」

會議結束後，歐洲領袖給出樂觀評估，但川普是否能信守承諾問題，反映出他對烏克蘭及其他外交危機的立場多變，特別是在高風險談判中反覆無常。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（William B. Taylor Jr）表示，烏克蘭「不會滿足於川普總統說『你可以相信我』」，「烏克蘭人不會同意或接受政治保證，那無法提供他們所需的安全。」

18日的會議結束後，澤倫斯基表示，關於安全保障的討論包括烏克蘭透過歐洲購買價值900億美元的美國武器，以及美國從烏克蘭購買無人機。他說，此事仍需達成正式協議。

儘管如此，川普談及安全保障的言論，已從他先前主張「完全交由歐洲負責保護烏克蘭」的立場轉變。

川普的幕僚將雙普阿拉斯加峰會以及18日的白宮會議，描述為通往俄烏和平的關鍵步驟。歐洲領導人讚揚川普努力讓普亭和澤倫斯基坐上談判桌，即便潛在的和平提案尚缺乏關鍵細節。

前美國駐波蘭大使弗來德（Daniel Fried）表示，一個可能贏得烏克蘭人支持的選項是，歐洲國家同意在未來俄方攻擊時，向烏克蘭境內提供軍事資產、而川普同意以駐紮在烏克蘭鄰國的防禦資產作為後援。

弗里德說，他認為澤倫斯基不會滿足於川普的簡單口頭保證。

川普18日承認，原先承諾上任24小時內結束烏克蘭戰爭，此事比他預期更具挑戰，川普說，在他的政府試圖結束全球各項衝突之際，「我以為這會是比較容易的事項之一。事實上，這是最困難且非常複雜的事項之一。」

川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

澤倫斯基：對烏克蘭安全保障將在10天內達成

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

相關新聞

美烏歐閉門會議內幕曝光！傳對烏4項安全保證 川普不准說「停火」

美烏歐18日在白宮商議結束俄烏戰途徑，華爾街日報引述知情官員揭露更多閉門會議細節。在場領袖同意，由美國國務卿魯比歐主導起...

無法理解俄烏訴求 專家：川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，期間致電俄羅斯總統普亭，並宣布著手安排普亭與澤倫斯基會面...

紐時分析：澤倫斯基能信任川普嗎？烏克蘭的命運取決於此

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談結束後，紐約時報分析，澤倫斯基對川普的信任程度，將決定許多事情。

CNN：川澤白宮峰會令烏克蘭陰霾漸散 但川普「髮夾彎」疑慮揮之不去

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基18日結束峰會前會見媒體後不久，CNN記者韋德曼（Ben Wedeman）指出，基輔彷彿...

澤倫斯基：對烏克蘭安全保障將在10天內達成

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在與美國總統川普和歐洲領袖會面後表示，為基輔提供的安全保...

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。