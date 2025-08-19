紐時分析：澤倫斯基能信任川普嗎？烏克蘭的命運取決於此

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談結束後，紐約時報分析，澤倫斯基對川普的信任程度，將決定許多事情。

川普18日僅給出模糊的保證，表示如果澤倫斯基與俄羅斯總統普亭達成協議停止戰鬥，美國將在保障烏克蘭安全方面發揮作用。

「我們將確保這能成功，」川普在白宮與澤倫斯基及歐洲領袖舉行數小時的會議開始時說道：「我認為如果我們能達成和平，這將會成功。我對此毫無疑問。」

會議結束後，歐洲領袖給出樂觀評估，但川普是否能信守承諾問題，反映出他對烏克蘭及其他外交危機的立場多變，特別是在高風險談判中反覆無常。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（William B. Taylor Jr）表示，烏克蘭「不會滿足於川普總統說『你可以相信我』」，「烏克蘭人不會同意或接受政治保證，那無法提供他們所需的安全。」

18日的會議結束後，澤倫斯基表示，關於安全保障的討論包括烏克蘭透過歐洲購買價值900億美元的美國武器，以及美國從烏克蘭購買無人機。他說，此事仍需達成正式協議。

儘管如此，川普談及安全保障的言論，已從他先前主張「完全交由歐洲負責保護烏克蘭」的立場轉變。

川普的幕僚將雙普阿拉斯加峰會以及18日的白宮會議，描述為通往俄烏和平的關鍵步驟。歐洲領導人讚揚川普努力讓普亭和澤倫斯基坐上談判桌，即便潛在的和平提案尚缺乏關鍵細節。

前美國駐波蘭大使弗來德（Daniel Fried）表示，一個可能贏得烏克蘭人支持的選項是，歐洲國家同意在未來俄方攻擊時，向烏克蘭境內提供軍事資產、而川普同意以駐紮在烏克蘭鄰國的防禦資產作為後援。

弗里德說，他認為澤倫斯基不會滿足於川普的簡單口頭保證。

川普18日承認，原先承諾上任24小時內結束烏克蘭戰爭，此事比他預期更具挑戰，川普說，在他的政府試圖結束全球各項衝突之際，「我以為這會是比較容易的事項之一。事實上，這是最困難且非常複雜的事項之一。」