確保烏克蘭安全 義總理建議採類北約集體防禦

中央社／ 羅馬19日專電

美國、烏克蘭總統與多位歐洲領袖在白宮舉行會談，針對確保烏克蘭安全方式，義大利總理梅洛尼建議採「類北約第五條款模式」，此一集體防禦原則，指當烏克蘭遭攻擊，其他國家可出手協助防衛。

美國總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與歐盟、英、義、德、法領袖18日在美國白宮舉行會談，義大利總理府發布聲明稿指出，義總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，「很樂見大家從第五條款模式開始討論，這個模式一開始就是義大利提出的」。

梅洛尼強調，此次會議十分重要，開啟了一個新階段，因為過去3年半以來，從未看到俄羅斯展現任何對話意願，顯示情況已經改變，這要感謝川普，也要歸功於英勇的烏克蘭戰士，努力讓戰局僵持不下，以及各國持續團結對烏克蘭提供支援。

梅洛尼說，她特別提到這點，是想提醒在座者，如果想要實現和平、保障正義，就必須團結一致；大家可以信賴義大利，因為義大利站在烏克蘭這邊，絕對支持烏克蘭為和平所做的努力。

梅洛尼表示，在會議討論的眾多議題當中，首要是「安全保障」，確保類似的事件不會再度發生，這是任何和平的前提，她很高興會議各方將從義大利提出的類北約第五條款模式開始討論。

對於確保烏克蘭安全模式，義大利晚郵報（Corrieredella Sera）報導，法、義領袖直到昨天會議前仍意見分歧。

報導指出，力推「志願者聯盟」模式的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），主張歐洲國家應直接派兵介入烏克蘭，但梅洛尼質疑，俄羅斯有130萬士兵，各國要多少軍隊過去才足夠，且各國軍隊遭襲，北約不可能坐視，不如現在立刻延伸使用類北約的共同防禦條款。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

美烏歐閉門會議內幕曝光！傳對烏4項安全保證 川普不准說「停火」

美烏歐18日在白宮商議結束俄烏戰途徑，華爾街日報引述知情官員揭露更多閉門會議細節。在場領袖同意，由美國國務卿魯比歐主導起...

無法理解俄烏訴求 專家：川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，期間致電俄羅斯總統普亭，並宣布著手安排普亭與澤倫斯基會面...

紐時分析：澤倫斯基能信任川普嗎？烏克蘭的命運取決於此

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談結束後，紐約時報分析，澤倫斯基對川普的信任程度，將決定許多事情。

CNN：川澤白宮峰會令烏克蘭陰霾漸散 但川普「髮夾彎」疑慮揮之不去

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基18日結束峰會前會見媒體後不久，CNN記者韋德曼（Ben Wedeman）指出，基輔彷彿...

澤倫斯基：對烏克蘭安全保障將在10天內達成

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在與美國總統川普和歐洲領袖會面後表示，為基輔提供的安全保...

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉...

