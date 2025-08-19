確保烏克蘭安全 義總理建議採類北約集體防禦

美國、烏克蘭總統與多位歐洲領袖在白宮舉行會談，針對確保烏克蘭安全方式，義大利總理梅洛尼建議採「類北約第五條款模式」，此一集體防禦原則，指當烏克蘭遭攻擊，其他國家可出手協助防衛。

美國總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與歐盟、英、義、德、法領袖18日在美國白宮舉行會談，義大利總理府發布聲明稿指出，義總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，「很樂見大家從第五條款模式開始討論，這個模式一開始就是義大利提出的」。

梅洛尼強調，此次會議十分重要，開啟了一個新階段，因為過去3年半以來，從未看到俄羅斯展現任何對話意願，顯示情況已經改變，這要感謝川普，也要歸功於英勇的烏克蘭戰士，努力讓戰局僵持不下，以及各國持續團結對烏克蘭提供支援。

梅洛尼說，她特別提到這點，是想提醒在座者，如果想要實現和平、保障正義，就必須團結一致；大家可以信賴義大利，因為義大利站在烏克蘭這邊，絕對支持烏克蘭為和平所做的努力。

梅洛尼表示，在會議討論的眾多議題當中，首要是「安全保障」，確保類似的事件不會再度發生，這是任何和平的前提，她很高興會議各方將從義大利提出的類北約第五條款模式開始討論。

對於確保烏克蘭安全模式，義大利晚郵報（Corrieredella Sera）報導，法、義領袖直到昨天會議前仍意見分歧。

報導指出，力推「志願者聯盟」模式的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），主張歐洲國家應直接派兵介入烏克蘭，但梅洛尼質疑，俄羅斯有130萬士兵，各國要多少軍隊過去才足夠，且各國軍隊遭襲，北約不可能坐視，不如現在立刻延伸使用類北約的共同防禦條款。