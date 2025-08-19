無法理解俄烏訴求 專家：川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，期間致電俄羅斯總統普亭，並宣布著手安排普亭與澤倫斯基會面。有專家認為，在處理俄烏問題上，川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

美國外交政策智庫「國防優先」（Defense Priorities）政策主任弗里德曼（Benjamin Friedman）接受半島電視台採訪時表示，川普政府既無法理解俄羅斯與烏克蘭的訴求，也難以提出雙方都能接受的解決方案。

談到近期達成協議的可能性時，弗里德曼表示：「我看不出有太多跡象表明協議即將達成。」

他說：「從某種意義上說，歐洲領導人飛來華府，顯示他們相當恐慌，擔心川普會對普亭毫無保留讓步，出賣澤倫斯基，因此他們想阻止這種情況發生。」

弗里德曼表示，雖然他希望看到協議達成並結束戰爭，卻不認為這兩個目標接近實現。他表示：「坦白說，針對讓這兩個國家達成共識並制定雙方可能接受的協議而言，我真的不認為這屆政府、這個白宮真的知道自己在做什麼。」