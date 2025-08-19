快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

無法理解俄烏訴求 專家：川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）18日在白宮東廳與歐洲領導人舉行多邊會議時發表講話。歐新社
美國總統川普（如圖）18日在白宮東廳與歐洲領導人舉行多邊會議時發表講話。歐新社

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，期間致電俄羅斯總統普亭，並宣布著手安排普亭與澤倫斯基會面。有專家認為，在處理俄烏問題上，川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

美國外交政策智庫「國防優先」（Defense Priorities）政策主任弗里德曼（Benjamin Friedman）接受半島電視台採訪時表示，川普政府既無法理解俄羅斯與烏克蘭的訴求，也難以提出雙方都能接受的解決方案。

談到近期達成協議的可能性時，弗里德曼表示：「我看不出有太多跡象表明協議即將達成。」

他說：「從某種意義上說，歐洲領導人飛來華府，顯示他們相當恐慌，擔心川普會對普亭毫無保留讓步，出賣澤倫斯基，因此他們想阻止這種情況發生。」

弗里德曼表示，雖然他希望看到協議達成並結束戰爭，卻不認為這兩個目標接近實現。他表示：「坦白說，針對讓這兩個國家達成共識並制定雙方可能接受的協議而言，我真的不認為這屆政府、這個白宮真的知道自己在做什麼。」

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

CNN：川澤白宮峰會令烏克蘭陰霾漸散 但川普「髮夾彎」疑慮揮之不去

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

相關新聞

美烏歐閉門會議內幕曝光！傳對烏4項安全保證 川普不准說「停火」

美烏歐18日在白宮商議結束俄烏戰途徑，華爾街日報引述知情官員揭露更多閉門會議細節。在場領袖同意，由美國國務卿魯比歐主導起...

無法理解俄烏訴求 專家：川普政府「搞不清楚自己在做什麼」

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，期間致電俄羅斯總統普亭，並宣布著手安排普亭與澤倫斯基會面...

紐時分析：澤倫斯基能信任川普嗎？烏克蘭的命運取決於此

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談結束後，紐約時報分析，澤倫斯基對川普的信任程度，將決定許多事情。

CNN：川澤白宮峰會令烏克蘭陰霾漸散 但川普「髮夾彎」疑慮揮之不去

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基18日結束峰會前會見媒體後不久，CNN記者韋德曼（Ben Wedeman）指出，基輔彷彿...

澤倫斯基：對烏克蘭安全保障將在10天內達成

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在與美國總統川普和歐洲領袖會面後表示，為基輔提供的安全保...

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。