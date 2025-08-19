美烏歐閉門會議內幕曝光！傳對烏4項安全保證 川普不准說「停火」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。法新社
美國總統川普（右）18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。法新社

美烏歐18日在白宮商議結束俄烏戰途徑，華爾街日報引述知情官員揭露更多閉門會議細節。在場領袖同意，由美國國務卿魯比歐主導起草安全保證文件，具體包含4大方向：軍事嚇阻、防空、軍備與停火監督。會中，歐洲領袖更以「美國割讓佛羅里達」，讓川普更好理解普亭要吞下頓內次克的要求重大。川普在會中似乎開口要抽成烏克蘭無人機收益，並要求不要再說「停火」二字。

華爾街日報引述知情會談的多位歐洲官員指出，川普與歐洲領袖均同意，由美國國務卿魯比歐主導，召集多位國安顧問與北約官員組成工作小組，共同起草針對烏克蘭安全保證的文件。魯比歐發言人尚未立即置評。歐洲官員也透露，安全保證將包含4要素：軍事存在、空中防禦、武器軍備與停火監督。美方可能提供多種間接軍事支援，用於支持歐洲維和部隊，但不涉及美軍直接駐紮烏克蘭。

領土問題是俄烏和談的另個癥結，俄方要求烏克蘭割讓整個頓內次克州（Donetsk）。根據川普和澤倫斯基會中使用的地圖，目前頓內次克州約有76%被俄羅斯占領，小部分地區還有烏軍頑強堅守。

歐洲領袖為了讓川普更好理解，將俄方要求吞下頓內次克州，比喻為要川普放棄家鄉佛羅里達州。德國總理梅爾茨會後對媒體說：「俄羅斯要求烏克蘭放棄頓內次克，就領土規模而言，等於要美國放棄佛羅里達。」

另根據與會官員，閉門會議中，芬蘭總統史塔布形容烏克蘭東部的克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉維揚斯克（Slovyansk）是「抵禦匈奴的堡壘」，這番說法似乎令川普印象深刻。

據官員表示，澤倫斯基在與川普會談時並未完全排斥土地交換，但他強調，遷移人口困難，加上烏克蘭憲法禁止割讓領土，使之難以實現。根據烏克蘭憲法，割讓領土需要經過全民公投同意。

經濟籌碼也成為會談焦點。據官員透露，川普還要求澤倫斯基提供美國在烏克蘭無人機產業中持有500億美元股份，以確保美方有所收益。自戰爭爆發以來，基輔已建立起龐大的無人機產業。澤倫斯基則提出要購買1000億美元的美國武器與裝備，並由歐洲夥伴提供融資協助，川普對此似乎反應正面。澤倫斯基發言人未回應置評請求。

官員補充，川普強調美國將繼續供應烏克蘭武器，但費用必須由北約成員承擔。

至於川普上周會晤普亭，未能成功談定停火協議，他也在與烏歐的會議中要求，不要再使用「停火」（cease-fire），其他領袖也從善如流，改稱「休兵」（truce）或「停止殺戮」（stop the killing）。

川普 美國 普亭 北約 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

