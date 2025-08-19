快訊

CNN：川澤白宮峰會令烏克蘭陰霾漸散 但川普「髮夾彎」疑慮揮之不去

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）18日面帶微笑，在白宮東廳會見烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領導人。法新社
美國總統川普（如圖）18日面帶微笑，在白宮東廳會見烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲領導人。法新社

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基18日結束峰會前會見媒體後不久，CNN記者韋德曼（Ben Wedeman）指出，基輔彷彿集體鬆口氣，因為兩人避免了類似2月公開鬧翻的場面，也與阿拉斯加美俄峰會後的陰鬱氛圍形成鮮明對比。

烏克蘭國會議員澤列日尼亞克（Yaroslav Zelezhnyak）在「X」寫道：「有個好消息，他們沒有打起來。」另一位國會議員梅雷日科（Oleksandr Merezhko）告訴CNN，「我原本預期會更糟，但這次語氣不同，川普不再消極，兩位總統看起來已經逐漸習慣彼此。」

目睹川普15日為俄羅斯總統普亭鋪設紅地毯、安排戰機飛越與共乘總統專車後，許多烏克蘭人擔心川普與普亭可能重燃「兄弟情」，加上川普在峰會前上真實社群，發布針對澤倫斯基的憤怒貼文，隨後又抨擊所謂「假新聞」對他努力斡旋烏克蘭和平的報導，似乎顯示他的情緒陰鬱不安。

不過，當川普面帶燦爛笑容出面迎接澤倫斯基並熱情握手，那層不安的陰雲瞬間消散。在橢圓辦公室那場雜亂的記者會中，川普與澤倫斯基都小心避免踩到地雷，一切平穩順利。這也充分說明，川普政府高度關注外界觀感。

然而，就實質內容而言，仍有更多問題懸而未解。梅雷日科直言：「在沒有休戰或停火的情況下，當前線局勢不斷變化，你要怎麼談判和平？如果情勢持續變動，談判就很困難。」

和平協議對基輔似乎仍遙遙無期，CNN採訪團隊峰會當天稍早參加烏克蘭著名藝術家奇奇坎（David Chichkan）的葬禮。奇奇坎投身軍旅，月初遭俄軍無人機擊斃，會場只瀰漫著對川普政府的挫折感與憤恨，認為美方反覆無常且不可靠。

哀悼者格里戈連科（Oleksandra Grygorenko）說：「數千人已死於這場戰爭，感覺我們現在就是被出賣了。」就像許多與會者一樣，對於和平可能需要付出失去大片烏克蘭領土為代價，格里戈連科感到忿忿不平。

烏克蘭前線老兵貝林斯卡（Maria Berlinska）則表示，基本上烏克蘭拿到的只是一種暫時和平，但付出了國家利益為代價，「放棄土地，把被占領區的數百萬人交給俄羅斯，然後也許才能換來一段較長的喘息。」

下一步是涉及川普、普亭與澤倫斯基的峰會。雖有人建議可望在22日前舉行，但過去說服普亭上談判桌的努力屢屢失敗。澤倫斯基雖表示已準備好會面，但峰會是否真的成行仍未可知。

畢竟，川普主導的整個和平斡旋仍籠罩在一個疑慮之下：這位異想天開的美國總統，是否會再次臨時改變主意。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

