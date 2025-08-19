澤倫斯基：對烏克蘭安全保障將在10天內達成

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在與美國總統川普和歐洲領袖會面後表示，為基輔提供的安全保障可能將在10天內敲定。

路透社報導，澤倫斯基在會後電視記者會上表示：「安全保障可能將由我們的夥伴『揭露』，之後會有更多細節曝光。所有一切將在未來一週到10天內以白紙黑字公布。」

川普今天告訴澤倫斯基，美國將在結束俄烏戰爭的任何協議中協助保障烏克蘭安全，但任何援助的具體程度目前尚不明朗。

澤倫斯基說：「重要的是，美國傳達明確的訊號，表明將成為協助協調的國家之一，且也將成為保障烏克蘭安全的參與國。我相信這是重大進展。」

在華府舉行會談後，雖然和平協議看似還無法達成，但澤倫斯基說，他今天與川普的會面是目前為止「最好的一次」。

他也說，烏克蘭準備「以任何形式」與俄羅斯會談，將在雙邊會談上與俄羅斯總統蒲亭討論領土問題，但尚未安排可能與莫斯科當局會面的日期。

澤倫斯基說：「領土問題將留給我跟蒲亭談。」

他又說，向烏克蘭提供的安全保障，有一部分是美國武器方案，「主要包括飛機、防空系統」等。

澤倫斯基說：「我們的提案中的確有價值900億美元的方案。」

「我們已與美國總統達成協議，當我們出口開放時，他們將購買烏克蘭無人機。這對我們來說非常重要。」