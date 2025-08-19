德總理：若強逼烏克蘭割地 猶如要美國讓出佛州

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，烏克蘭在談判中不應被迫割讓頓巴斯（Donbass）地區給俄羅斯，因為這就好比要美國放棄佛羅里達州。

梅爾茨在白宮會談結束後告訴媒體：「俄羅斯要求基輔放棄頓巴斯的自由地區，講白一點，就好比提議美國得要割讓佛羅里達州。」

法新社報導，梅爾茨參加了在白宮舉行的會談，與會人員有美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲多國領袖。川普3天前在阿拉斯加州迎接俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）。

梅爾茨指出，普亭和川普在會議期間通話時，「同意在未來兩週內舉行俄烏總統會晤」。

儘管川普與澤倫斯基的會面沒有像上次2月28日白宮會面時發生衝突，但川普在會談前仍堅稱烏克蘭需要放棄部分領土。

普亭在2022年2月派兵全面入侵烏克蘭，幾個月後宣布吞併頓巴斯地區，此舉未獲國際社會承認。

梅爾茨表示，川普表態願意向烏克蘭提供安全保障，儘管他也曾將責任歸咎於歐洲國家。

梅爾茲指出：「結論是，美國準備提供安全保證，並與歐洲方面協調。如果達成和平協議，烏克蘭將獲得適當的安全保證。」

川普多次排除烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性，他與普亭立場一致，稱此舉是一種挑釁。

●馬克宏：會談並未提及割地

然而儘管川普公開呼籲烏方做出讓步，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，白宮會談中並沒有提到基輔割讓土地一事。

當媒體問及川普是否曾表示，烏克蘭必須做出讓步才能獲得美國的安全保證時，馬克宏回答：「沒有，完全沒有討論到這一點。我們離這個議題還很遠。」