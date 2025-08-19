快訊

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）18日改穿戰場正裝，赴白宮會見美國總統川普（右）。新華社

烏克蘭總統澤倫斯基18日赴白宮會晤美國總統川普，換下戰時裝束、改以「戰場正裝」現身，受到川普仔細端詳與大讚；專家更以邱吉爾二戰裝扮做比喻。此外，澤倫斯基在4分半的演講中連聲致謝11次，顯然還記得2月遭美國副總統范斯打槍「不知感恩」。從穿搭到發言，澤倫斯基已然學會與白宮應對的場面。

華爾街日報報導，此次澤倫斯基上身穿著有領襯衫、未打領帶，搭配西裝式外套夾克，這件夾克出自烏克蘭品牌Viktoranisimov，他今年大部分時間都選擇這家品牌服飾。下身穿著長褲，配上戰鬥靴，全身皆為他偏好的黑色。

這套「戰場正裝」深獲川普青睞，川普不僅仔細打量，更做出手勢指著他的裝扮，華爾街日報描述，川普評價「我太喜歡了」，表現出「像祖父般的驕傲」。事實上，白宮曾在澤倫斯基行前，要求他穿西裝、打領帶出席。

回顧澤倫斯基今年2月會見川普時仍保持軍事基本裝束，穿著休閒黑色無領上衣，而非西裝，遭到保守派媒體真實美國之聲（Real America’s Voice）記者格倫（Brian Glenn）批評，美國副總統范斯則在旁竊笑。

水牛城大學政治學教授奈赫塞爾（Jacob Neiheisel）認為，「雖然澤倫斯基的打扮較先前更正式，但仍傳達出他所在的世界並非風平浪靜。」同時，澤倫斯基「展現出願意為了國家利益稍微向傳統妥協」。

奈赫塞爾將澤倫斯基的打扮比喻為「邱吉爾防空警報服」（siren suits）。邱吉爾二戰時常穿一款改良式連身服，這種衣服設計成能在聽到空襲警報後，迅速套上就能穿出門躲防空洞。既能快速穿脫，也能在緊急狀況的背景中保持體面。

除此之外，上次澤倫斯基遭范斯批評「不知感恩」。華盛頓郵報報導，這次澤倫斯基在約4分30秒的演講中向川普說了11次感謝。從穿搭到表達，澤倫斯基已經適應這種局面。

