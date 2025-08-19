澤倫斯基：如果戰爭結束且安全 烏克蘭願舉行選舉
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他願意在他的國家舉行選舉，前提是與俄羅斯的戰爭結束，且舉行選舉是安全的。
路透社報導，澤倫斯基是在與美國總統川普舉行備受矚目的會談前，在橢圓形辦公室舉行記者會時發表上述言論。兩人在會面時討論該如何結束俄烏戰爭。由俄羅斯全面入侵烏克蘭引起的這場戰爭至今已打了3年半。
記者問到他是否願意舉行選舉，也就是川普曾多次提到的問題時，澤倫斯基說：「沒錯，當然，我們願意舉行選舉，是的。我們必須維護安全，而且我們必須在國會做些工作，因為在戰爭期間，你無法舉行選舉。」
澤倫斯基又說，戰爭必須停火，這樣烏克蘭人才能參與民主、公開且合法的選舉。
根據戒嚴法，烏克蘭目前暫停舉行選舉。
這兩位領導人在媒體面前對外發言時保持禮貌，跟他們2月在橢圓形辦公室會面時的火爆場面不同，但川普一度讓澤倫斯基陷入尷尬處境。
川普打斷澤倫斯基說：「所以你是在說，在戰爭期間你們不能舉行選舉？」
他面帶微笑又說：「所以，讓我這麼說吧，3年半後，你的意思是如果我們碰巧與某人打仗，就不會再舉行選舉了？」
澤倫斯基馬上笑了起來，補充說：「不，不是這樣的。」
