澤倫斯基：烏克蘭安全保障將包括購買價值2.72兆美國武器

烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮外召開記者會，概述了他與美國總統川普在峰會中討論的多項議題，其中包括「安全保障」這項「關鍵問題」。他表示，這將是結束戰爭不可或缺的起點，而美國將是提供保障的主要國家之一。

BBC與CNN報導，澤倫斯基表示，會談內容包括烏克蘭計畫透過歐洲資金購買價值900億美元（台幣約2.72兆元）美製武器，作為該國安全保障的一環。

他進一步指出，保障措施的另一部分涉及烏克蘭製無人機，其中部分將由美國購買。目前相關計畫仍在磋商中，尚未形成正式協議。澤倫斯基表示，協議有望在未來7至10天內完成定案。

金融時報率先報導烏方提案的細節。根據該報記者看到的文件，烏克蘭將承諾透過歐洲融資，購買價值1000億美元的美國武器，以換取在達成和平協議後，美國能夠提供安全保障。

文件內容未說明烏克蘭要求採購哪些武器，但基輔已明確表示，希望至少購買10套美製「愛國者」防空系統以保護城市和關鍵基礎設施，此外還包括其他飛彈與設備。

根據該提案，美烏雙方還將簽署一項價值500億美元的協議，與在無人機技術上領先的烏克蘭公司共同生產，但文件未明確規定採購與投資的比例。