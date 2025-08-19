川普與歐洲領袖閉門會 德總理梅爾茨：成果超出預期

川普與歐洲領袖在華府就烏俄戰爭舉行閉門會議，德國總理梅爾茨會後在下榻飯店受訪，表示歐洲領袖與美國總統川普閉門會議成果「超出預期」，談話氣氛坦誠，聚焦停火先行、不得強迫烏克蘭割地，以及美方提供安全保障等討論。

歐洲7位領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天與美國總統川普（Donald Trump）就烏俄戰爭和平進程，在白宮舉行閉門會談。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會後返回下榻飯店，第一時間向德媒說明會談過程與4項要點。

梅爾茨首先指出，真正的談判只能在烏克蘭親自參與的峰會上進行，而此類會議「只有在戰火停歇、武器沉默的情況下才可能」，他已向川普再次重申這項要求。

其次，他強調峰會必須徹底準備。會中曾一度中斷，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後，同意在未來兩週安排普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，地點待定。川普並表態願在之後召開美俄烏三方會談，讓談判真正展開。

第三，他重申「烏克蘭不能被迫割地」。俄羅斯要求基輔放棄仍掌控的頓巴斯（Donbas）部分地區，他向川普形容這等同於「要美國放棄佛羅里達州」，一個主權國家不可能輕易接受這種要求，相關決定只能由烏克蘭在談判中自行決定，不能由外界施壓。

最後，梅爾茨讚賞川普承諾給予烏克蘭安全保障。他表示，這項議題經過漫長而激烈的討論，最後美方同意提供保障，並與歐洲協調合作，「一旦有和平協議，烏克蘭將獲得相應的安全保證」，為今日美歐會談重要共識之一。

梅爾茨強調，會議在「非常良好且專注的氛圍中」進行，他形容川普與澤倫斯基會前會「氣氛輕鬆、討論具建設性」，雙方並約定未來幾週持續密切合作，推動和平進程。

他並透露，明天將舉行「志願聯盟」（Coalition ofthe Willing）視訊會議，約有30多國願持續協助烏克蘭，隨後歐洲理事會也將召開特別會議，由今天與會的歐盟領袖報告討論情況。

對於德國是否會派遣維和或安全部隊到烏克蘭，梅爾茨表示，需與歐洲各國及美國協商，也須取得德國國會授權，但他強調「整個歐洲都應參與」烏克蘭安全保障，因為「這不僅關乎烏克蘭領土，更關乎歐洲政治秩序。」

至於普亭與澤倫斯基會晤能帶來什麼成果，他坦言目前難以預估，但至少像今天的美歐閉門會議相同，是一個「實現烏克蘭停火的契機」。

梅爾茨也轉述烏方立場，透露澤倫斯基在閉門會議中也言明「難以想像在沒有停火的情況下與普亭同場會談」，並展示了烏克蘭家庭被戰火拆散的具體案例，在人道問題的討論上歐方與川普有非常開放的交流。

總結今天的美歐閉門會議，梅爾茨坦言，行前不確定與川普的會談能否順利舉行，最終成果不僅符合期待，甚至「超出預期」。歐美將保持密切聯繫，歐盟內部也必須保持團結，力助烏克蘭恢復和平。