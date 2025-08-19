川普與歐洲領袖閉門會 德總理梅爾茨：成果超出預期

快訊

中央社／ 柏林19日專電

川普與歐洲領袖在華府就烏俄戰爭舉行閉門會議，德國總理梅爾茨會後在下榻飯店受訪，表示歐洲領袖與美國總統川普閉門會議成果「超出預期」，談話氣氛坦誠，聚焦停火先行、不得強迫烏克蘭割地，以及美方提供安全保障等討論。

歐洲7位領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天與美國總統川普（Donald Trump）就烏俄戰爭和平進程，在白宮舉行閉門會談。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會後返回下榻飯店，第一時間向德媒說明會談過程與4項要點。

梅爾茨首先指出，真正的談判只能在烏克蘭親自參與的峰會上進行，而此類會議「只有在戰火停歇、武器沉默的情況下才可能」，他已向川普再次重申這項要求。

其次，他強調峰會必須徹底準備。會中曾一度中斷，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後，同意在未來兩週安排普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，地點待定。川普並表態願在之後召開美俄烏三方會談，讓談判真正展開。

第三，他重申「烏克蘭不能被迫割地」。俄羅斯要求基輔放棄仍掌控的頓巴斯（Donbas）部分地區，他向川普形容這等同於「要美國放棄佛羅里達州」，一個主權國家不可能輕易接受這種要求，相關決定只能由烏克蘭在談判中自行決定，不能由外界施壓。

最後，梅爾茨讚賞川普承諾給予烏克蘭安全保障。他表示，這項議題經過漫長而激烈的討論，最後美方同意提供保障，並與歐洲協調合作，「一旦有和平協議，烏克蘭將獲得相應的安全保證」，為今日美歐會談重要共識之一。

梅爾茨強調，會議在「非常良好且專注的氛圍中」進行，他形容川普與澤倫斯基會前會「氣氛輕鬆、討論具建設性」，雙方並約定未來幾週持續密切合作，推動和平進程。

他並透露，明天將舉行「志願聯盟」（Coalition ofthe Willing）視訊會議，約有30多國願持續協助烏克蘭，隨後歐洲理事會也將召開特別會議，由今天與會的歐盟領袖報告討論情況。

對於德國是否會派遣維和或安全部隊到烏克蘭，梅爾茨表示，需與歐洲各國及美國協商，也須取得德國國會授權，但他強調「整個歐洲都應參與」烏克蘭安全保障，因為「這不僅關乎烏克蘭領土，更關乎歐洲政治秩序。」

至於普亭與澤倫斯基會晤能帶來什麼成果，他坦言目前難以預估，但至少像今天的美歐閉門會議相同，是一個「實現烏克蘭停火的契機」。

梅爾茨也轉述烏方立場，透露澤倫斯基在閉門會議中也言明「難以想像在沒有停火的情況下與普亭同場會談」，並展示了烏克蘭家庭被戰火拆散的具體案例，在人道問題的討論上歐方與川普有非常開放的交流。

總結今天的美歐閉門會議，梅爾茨坦言，行前不確定與川普的會談能否順利舉行，最終成果不僅符合期待，甚至「超出預期」。歐美將保持密切聯繫，歐盟內部也必須保持團結，力助烏克蘭恢復和平。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

澤倫斯基提議：歐洲出資 烏採購1,000億美元美國軍售以換取安全保障

澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

普亭2周內會晤澤倫斯基？俄方證實川普致電 僅提俄烏代表團直接談判

無望加入北約，烏克蘭安全保障誰能管？

對於未來保障內容的想像，法國總統馬克宏暗示了幾個線索。馬克宏指出「烏克蘭首先需要一支強大的軍隊作為安全保障」，並且建議歐洲盟友與美國，應該共同商討如何長期替烏克蘭軍隊提供訓練、裝備、以及必要的資助。同時歐洲方面也可以考慮，未來在烏克蘭境內部署數千人的維和部隊，由歐洲負責指揮、美國則可以提供非地面部隊的軍事支援。

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

美國總統川普18日在白宮會晤烏克蘭及多國歐洲領袖，正式展開多邊會談之前，川普私下和法國總統馬克宏咬耳朵，悄聲透露俄羅斯總...

澤倫斯基：烏克蘭安全保障將包括購買價值2.72兆美國武器

烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮外召開記者會，概述了他與美國總統川普在峰會中討論的多項議題，其中包括「安全保障」這項「關鍵...

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

美國總統川普於當地時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基以及英法德等歐洲許多領袖，共商結束俄烏戰爭的途徑。以下是這次川澤...

戰後烏克蘭怎麼守？紐時揭3種可能部隊 俄羅斯說話了

美國、烏克蘭與多位歐洲領袖8月18日在白宮舉行多邊會談，討論結束烏克蘭戰爭的途徑，烏克蘭戰後安全與確保俄羅斯不會再度入侵...

澤倫斯基提議：歐洲出資 烏採購1,000億美元美國軍售以換取安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基周一在與美國總統川普和歐洲領導人會晤後後表示，烏克蘭獲得的安全保障細節，10天內可能敲定對烏克蘭的安全...

