影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注
美國總統川普18日在白宮會晤烏克蘭及多國歐洲領袖，正式展開多邊會談之前，川普私下和法國總統馬克宏咬耳朵，悄聲透露俄羅斯總統普亭希望達成協議，「是為了我」，相關音訊隨後流出，引發關注。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，多邊會談正式開始前，多位領袖準備就定位，工作人員也在陸續確定裝置。此時川普在場邊悄悄和馬克宏咬耳朵，他似乎沒發現麥克風已經開啟，相關音訊隨後外流。
川普說：「我認為普亭想達成協議。我認為他想談成協議是為了我，你明白嗎？聽起來真瘋狂。」另外，川普也講到準備促成俄烏會談。
紐約郵報指出，川普這番暗示普亭想取悅自己的言論，進一步透露川普在上周美俄阿拉斯加會談後對普亭的評估。
