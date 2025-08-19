快訊

澤倫斯基提議：歐洲出資 烏採購1,000億美元美國軍售以換取安全保障

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
烏克蘭總統澤倫斯基（左）周一在白宮與美國總統川普（右）和歐洲領導人會晤商討終結俄烏戰爭的和平談判路徑。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（左）周一在白宮與美國總統川普（右）和歐洲領導人會晤商討終結俄烏戰爭的和平談判路徑。路透

烏克蘭總統澤倫斯基周一在與美國總統川普和歐洲領導人會晤後後表示，烏克蘭獲得的安全保障細節，10天內可能敲定對烏克蘭的安全保障細節。而德國總理梅爾茨表示，他預期澤倫斯基與俄羅斯總統普亭將在未來兩周內會晤。

英國金融時報引述一份文件報導，烏克蘭計劃提出，由歐洲出資，購買總額1,000億美元的美國武器，交換在與俄羅斯達成和平協議後獲得美國的安全保障。路透的報導是，烏克蘭提議價值大約900億美元的美國軍售。根據該提案，基輔與華府還將達成一項價值500億美元的協議，與烏克蘭公司合作生產無人機。

四位知情人士透露，基輔已與美方分享這些尚未公開的安全協議提案，並在周一於白宮與美國總統川普會晤前，將其作為討論要點清單，分送給歐洲盟友。

澤倫斯基稱周一在華府的會談結果「良好、正常」，他說，美國提議儘快舉行三邊會談，而他已準備好以任何形式與普亭會晤。

克里姆林宮回應，普亭與川普同意「俄羅斯與烏克蘭之間的直接談判」，但似未完全支持美方推動的三方峰會構想。據悉，川普是在白宮與澤倫斯基及歐洲領袖會晤的休息時間，致電普亭。

俄國此前一再拒絕澤倫斯基與普亭直接會面的要求。今年夏天，俄方只派出相對低層級代表，參與自2022年戰爭初期以來的首次直接談判，地點在伊斯坦堡。當時舉行的三輪會談僅達成一系列換囚協議，對於終結戰爭幾乎沒有進展。

澤倫斯基主張俄烏應無條件會談，然後就潛在和平協議相關的領土問題進行協商。他說自己與川普就領土問題進行了長時間的討論。

