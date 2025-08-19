快訊

澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（如圖）18日在白宮橢圓辦公室會見美國總統川普。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（如圖）18日在白宮橢圓辦公室會見美國總統川普。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基18日與歐洲領袖一同出席與美國總統川普的峰會後，在白宮外召開記者會。他感謝川普，並稱這次會晤是迄今進展最順利的一次。

BBC報導，澤倫斯基說，與上一次會面不同，這次他與川普沒有發生爭論，整體氣氛「溫暖」。他還提到，有機會向川普展示戰場地圖，並解釋各地區的控制情況。有記者問及橢圓辦公室展示的烏俄地圖，澤倫斯基回應說，他一直在爭論俄烏雙方目前控制區的多寡。他同時強調，川普展示的地圖對俄烏控制區的標示並不正確。

雖然俄羅斯總統普亭迄今一直抵制直接會晤澤倫斯基，但澤倫斯基向記者表示，川普支持舉行三方會議，並已在會後聯繫俄方，討論未來的外交步驟。澤倫斯基說，俄羅斯支持俄烏雙邊會議，但對三方會議也持開放態度。他強調：「我們已準備好與普亭展開雙邊會談。」

據CNN轉述，澤倫斯基表示，他尚不清楚俄方對雙邊會議的具體安排，但他強調不願預設條件，因為普亭會接著提出自己的條件。他說：「我認為，我們應無條件會面，並思考進一步推進這一條結束戰爭的路徑。」

澤倫斯基表示，今天的會議取得良好成果，並感謝出席的歐洲領導人，稱盟國意見一致。他還補充指出：「我們的團隊付出了許多努力。」

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

緊急會談說了什麼？川普、澤倫斯基與歐洲領袖會談重點一次看

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

無望加入北約，烏克蘭安全保障誰能管？

對於未來保障內容的想像，法國總統馬克宏暗示了幾個線索。馬克宏指出「烏克蘭首先需要一支強大的軍隊作為安全保障」，並且建議歐洲盟友與美國，應該共同商討如何長期替烏克蘭軍隊提供訓練、裝備、以及必要的資助。同時歐洲方面也可以考慮，未來在烏克蘭境內部署數千人的維和部隊，由歐洲負責指揮、美國則可以提供非地面部隊的軍事支援。

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

美國總統川普18日在白宮會晤烏克蘭及多國歐洲領袖，正式展開多邊會談之前，川普私下和法國總統馬克宏咬耳朵，悄聲透露俄羅斯總...

澤倫斯基：烏克蘭安全保障將包括購買價值2.72兆美國武器

烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮外召開記者會，概述了他與美國總統川普在峰會中討論的多項議題，其中包括「安全保障」這項「關鍵...

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

美國總統川普於當地時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基以及英法德等歐洲許多領袖，共商結束俄烏戰爭的途徑。以下是這次川澤...

戰後烏克蘭怎麼守？紐時揭3種可能部隊 俄羅斯說話了

美國、烏克蘭與多位歐洲領袖8月18日在白宮舉行多邊會談，討論結束烏克蘭戰爭的途徑，烏克蘭戰後安全與確保俄羅斯不會再度入侵...

澤倫斯基提議：歐洲出資 烏採購1,000億美元美國軍售以換取安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基周一在與美國總統川普和歐洲領導人會晤後後表示，烏克蘭獲得的安全保障細節，10天內可能敲定對烏克蘭的安全...

