澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

烏克蘭總統澤倫斯基18日與歐洲領袖一同出席與美國總統川普的峰會後，在白宮外召開記者會。他感謝川普，並稱這次會晤是迄今進展最順利的一次。

BBC報導，澤倫斯基說，與上一次會面不同，這次他與川普沒有發生爭論，整體氣氛「溫暖」。他還提到，有機會向川普展示戰場地圖，並解釋各地區的控制情況。有記者問及橢圓辦公室展示的烏俄地圖，澤倫斯基回應說，他一直在爭論俄烏雙方目前控制區的多寡。他同時強調，川普展示的地圖對俄烏控制區的標示並不正確。

PHOTO: Russia-Ukraine conflict map placed in the White House pic.twitter.com/qtD5dlNOZs — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 2025年8月18日

雖然俄羅斯總統普亭迄今一直抵制直接會晤澤倫斯基，但澤倫斯基向記者表示，川普支持舉行三方會議，並已在會後聯繫俄方，討論未來的外交步驟。澤倫斯基說，俄羅斯支持俄烏雙邊會議，但對三方會議也持開放態度。他強調：「我們已準備好與普亭展開雙邊會談。」

據CNN轉述，澤倫斯基表示，他尚不清楚俄方對雙邊會議的具體安排，但他強調不願預設條件，因為普亭會接著提出自己的條件。他說：「我認為，我們應無條件會面，並思考進一步推進這一條結束戰爭的路徑。」

澤倫斯基表示，今天的會議取得良好成果，並感謝出席的歐洲領導人，稱盟國意見一致。他還補充指出：「我們的團隊付出了許多努力。」