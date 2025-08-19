快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

歐領袖會川普 德總理：美俄烏會談應以停火為前提

中央社／ 柏林18日專電

美國總統川普今在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖會談，德國總理梅爾茨強調，未來談判必須以停火為前提，直言「無法想像在沒有停火的情況下開啟下一次會談。」川普則重申和平協議可在戰火未歇下推進，美歐看法仍存分歧。

川普（Donald Trump）15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行峰會，會後在社群媒體「真實社群」（Truth Social）表示，他想直接達成能結束戰爭的和平協議，而非僅達成一項停火協議。這與歐洲一再要求「先停火，再談其他議題」的訴求不符。

歐洲7位重要領袖今天齊聚華府，大陣仗陪同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美與川普會談。

歐方在會前公開發言中，提出三大核心訴求：一是盡快實現停火，作為下輪談判的前提；二是為烏克蘭建立長期有效的安全保證，避免戰爭重演；三是要求俄方歸還遭綁架並被送往俄羅斯的數千名烏克蘭兒童。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會中率先致謝川普，稱讚他「打破烏俄戰爭僵局」；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）隨後直接切入主題，強調歐洲堅持「先停火，再談和平協議」的訴求。

梅爾茨指出，雖然「雙普會」已經打開談判之路，但真正艱難的部分才剛開始，美歐必須為接下來的複雜談判做好更嚴肅準備。

梅爾茨認為，「我們所有努力的可信度取決於下一輪會議開始時是否有停火」，並呼籲對俄施壓，確保至少在談判起點就停止殺戮，否則和談將失去正當性。

隨後發言的法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、以及英國首相施凱爾（Keir Starmer）則一致強調，「永久和平必須伴隨安全保證」，呼籲為烏克蘭建立可信且長期的防衛架構，避免戰爭重演。

川普在與歐洲領袖閉門會議前夕，在白宮橢圓辦公室與澤倫斯基接受記者提問時，仍重申「無需要求停火」，認為停火只是讓雙方有時間重建軍力。他表示：「我喜歡停火的『概念』，因為能立即止血，但我們也可以在戰鬥中同時談判。」

川澤記者會與歐洲領袖發言結束後，德媒明鏡週刊（Der Spiegel）評論，歐洲領袖為爭取美方支持，在公開場合不斷頌讚川普，場面帶有「向君主進貢」的氛圍，雖可理解其戰略考量，卻顯得不夠體面。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）則分析，從各方表述中，仍難看出西方將如何對普亭施壓，認為這或許「這才是決定烏俄戰爭能否終結的關鍵。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

指控郵寄投票非真正的民主 川普：擬簽行政命令終結

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

相關新聞

無望加入北約，烏克蘭安全保障誰能管？

對於未來保障內容的想像，法國總統馬克宏暗示了幾個線索。馬克宏指出「烏克蘭首先需要一支強大的軍隊作為安全保障」，並且建議歐洲盟友與美國，應該共同商討如何長期替烏克蘭軍隊提供訓練、裝備、以及必要的資助。同時歐洲方面也可以考慮，未來在烏克蘭境內部署數千人的維和部隊，由歐洲負責指揮、美國則可以提供非地面部隊的軍事支援。

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

美國總統川普18日在白宮會晤烏克蘭及多國歐洲領袖，正式展開多邊會談之前，川普私下和法國總統馬克宏咬耳朵，悄聲透露俄羅斯總...

澤倫斯基：烏克蘭安全保障將包括購買價值2.72兆美國武器

烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮外召開記者會，概述了他與美國總統川普在峰會中討論的多項議題，其中包括「安全保障」這項「關鍵...

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

美國總統川普於當地時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基以及英法德等歐洲許多領袖，共商結束俄烏戰爭的途徑。以下是這次川澤...

戰後烏克蘭怎麼守？紐時揭3種可能部隊 俄羅斯說話了

美國、烏克蘭與多位歐洲領袖8月18日在白宮舉行多邊會談，討論結束烏克蘭戰爭的途徑，烏克蘭戰後安全與確保俄羅斯不會再度入侵...

澤倫斯基提議：歐洲出資 烏採購1,000億美元美國軍售以換取安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基周一在與美國總統川普和歐洲領導人會晤後後表示，烏克蘭獲得的安全保障細節，10天內可能敲定對烏克蘭的安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。