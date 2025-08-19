歐領袖會川普 德總理：美俄烏會談應以停火為前提

美國總統川普今在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖會談，德國總理梅爾茨強調，未來談判必須以停火為前提，直言「無法想像在沒有停火的情況下開啟下一次會談。」川普則重申和平協議可在戰火未歇下推進，美歐看法仍存分歧。

川普（Donald Trump）15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行峰會，會後在社群媒體「真實社群」（Truth Social）表示，他想直接達成能結束戰爭的和平協議，而非僅達成一項停火協議。這與歐洲一再要求「先停火，再談其他議題」的訴求不符。

歐洲7位重要領袖今天齊聚華府，大陣仗陪同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美與川普會談。

歐方在會前公開發言中，提出三大核心訴求：一是盡快實現停火，作為下輪談判的前提；二是為烏克蘭建立長期有效的安全保證，避免戰爭重演；三是要求俄方歸還遭綁架並被送往俄羅斯的數千名烏克蘭兒童。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會中率先致謝川普，稱讚他「打破烏俄戰爭僵局」；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）隨後直接切入主題，強調歐洲堅持「先停火，再談和平協議」的訴求。

梅爾茨指出，雖然「雙普會」已經打開談判之路，但真正艱難的部分才剛開始，美歐必須為接下來的複雜談判做好更嚴肅準備。

梅爾茨認為，「我們所有努力的可信度取決於下一輪會議開始時是否有停火」，並呼籲對俄施壓，確保至少在談判起點就停止殺戮，否則和談將失去正當性。

隨後發言的法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、以及英國首相施凱爾（Keir Starmer）則一致強調，「永久和平必須伴隨安全保證」，呼籲為烏克蘭建立可信且長期的防衛架構，避免戰爭重演。

川普在與歐洲領袖閉門會議前夕，在白宮橢圓辦公室與澤倫斯基接受記者提問時，仍重申「無需要求停火」，認為停火只是讓雙方有時間重建軍力。他表示：「我喜歡停火的『概念』，因為能立即止血，但我們也可以在戰鬥中同時談判。」

川澤記者會與歐洲領袖發言結束後，德媒明鏡週刊（Der Spiegel）評論，歐洲領袖為爭取美方支持，在公開場合不斷頌讚川普，場面帶有「向君主進貢」的氛圍，雖可理解其戰略考量，卻顯得不夠體面。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）則分析，從各方表述中，仍難看出西方將如何對普亭施壓，認為這或許「這才是決定烏俄戰爭能否終結的關鍵。」