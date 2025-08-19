「川澤」會華府維安嚴密 白宮外民眾舉牌挺烏克蘭

快訊

中央社／ 華盛頓18日專電

美國總統川普今天在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面，多位歐洲領袖也一同出席。華府全面加強維安，白宮附近區域嚴格封鎖，封鎖區內有警力戒備，區域外則有大批民眾舉牌相挺烏克蘭。

今天上午起，白宮周邊的警察與國民兵嚴密布署，國民兵巡邏附近的麥佛森廣場（McPherson Square）。媒體也不得進入封鎖範圍，一旦越界即遭警告；「華府門戶」聯邦車站（Union Station）周遭也有不少國民兵成員步行或車巡。

封鎖線外，有民眾身披烏克蘭國旗或穿著藍黃衣物，舉牌表達支持。現場播放著音樂，嘲諷川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日前在阿拉斯加的會面。不過多數群眾並未高聲抗議，而是表情嚴肅凝重，靜默舉牌或播放歌曲，華府陰沉的天空似乎也為他們的陰靄面龐同悲。

高度受矚的「川澤」會登場前，澤倫斯基自喬治城（Georgetown）的烏克蘭大使館出發。上午9時許，記者搭乘公車行經當地，因交通封鎖停滯約15分鐘，車上乘客多感不解，拿出手機捕捉行經的警車畫面。

同一時間，社群媒體也出現華府郊外阿靈頓（Arlington）通往喬治城道路封鎖的提醒，華府警方呼籲通勤者改道。穿過喬治城的M街沿途也停有大量警車，至下午1時才逐漸散去。

大陣仗維安也造成華府通勤族不便。據報導，M街自運河路（Canal Road）至威斯康辛州大道（Wisconsin Avenue）全天封閉，執法人員在周邊引導車輛繞行。多線公車班次因此誤點，Uber司機英薩（Inza）向記者表示，「川澤」會導致附近塞車。

由於川普15日才在阿拉斯加州軍事基地會晤蒲亭，外界高度關注此次談判是否能為打了近4年的戰爭帶來曙光。

華府今天的維安動員規模明顯較以往更大。川普日前下令國民兵進駐華府，部分州也表態將派兵支援，形成全城高度戒備的場景。

