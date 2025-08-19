川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

美國總統川普於當地時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基以及英法德等歐洲許多領袖，共商結束俄烏戰爭的途徑。以下是這次川澤會的主要重點：

氣氛熱絡 內容有限

白宮迎來七位歐洲領袖與烏克蘭總統，場面盛大卻成果有限。外界原本關注川普與澤倫斯基是否能達成和平共識，或重演二月的口角衝突，但兩者皆未發生。

然而，儘管川普承諾一旦達成和平協議將協助烏克蘭安全，但在土地交換、安全保障與制裁等核心議題上，各方立場並未有實質改變。

澤倫斯基通過「時尚考驗」 致信梅蘭妮亞博得川普好感

澤倫斯基今年2月造訪白宮穿著軍裝遭美國保守派媒體和共和黨議員批評，此次他特別換上黑色「戰場正裝」，介於戰場與會議室間的服飾，雖然沒有領帶但相較上次正式，成功通過川普的「時尚考驗」，獲得川普盛讚「看起來很棒」。

金融時報報導，除此之外，澤倫斯基還盛讚梅蘭妮亞先前致函普亭，呼籲保護世代兒童的未來；澤倫斯基同時請川普轉交自己妻子寫給梅蘭妮亞的一封信，強調「這不是給你，而是給你妻子的」。川普還幽默回應：「我想要那封信。」

另個場邊花絮，川澤還就橢圓辦公室內一幅烏克蘭地圖交流，當中標示出俄羅斯占領區域。澤倫斯基說：「順便感謝這張地圖，我想把它帶回烏克蘭。」川普回道：「我們會再給你一張。」

此外，上次美國副總統范斯指責澤倫斯基「不夠感謝」，這次澤倫斯基在白宮開場致詞連說8次「謝謝」，從川普到第一夫人再到歐洲盟友都一一致意，刻意展現感激之情。副總統范斯則全程幾乎沉默。

知情人士透露，截至當地時間傍晚6時左右，澤倫斯基仍在白宮，預計將與川普共進晚餐。相較上次連午餐都沒吃就被逐出白宮形成鮮明對比。

俄烏停火是分歧點

與會的歐洲領袖與澤倫斯基小心翼翼淡化與川普的分歧，發言保持模糊，且不吝於讚美川普。

不過，一個分歧仍然浮上檯面：先談停火後談和平協議，抑或直接談判和平協議？德國總理梅爾茨仍公開呼籲先達成停火。川普則因與普亭會面後立場轉變，主張可直接推進和平協議，並反駁稱自己解決衝突並非都靠停火。

安全保證：誰來駐軍烏克蘭？

本次多邊會談最大的疑問在於：美國將如何保障烏克蘭安全。川普拒絕承諾派兵，只提軍售與投資，凸顯美方不願意深陷軍事糾葛，或直接與核武大國俄羅斯正面對抗。

但當被問及是否可能派駐美軍時，川普並未排除可能性，僅稱歐洲是第一道防線，美國也會參與。

烏方認為不足，歐洲則考慮維和部隊。

澤倫斯基在記者會上還表示，有關安全保障的討論內容包括烏克蘭將透過歐洲購買價值900億美元的美國武器，以及美國將自烏克蘭購買無人機。他並指出，正式協議仍需敲定。

接下來如何發展？

川普指出，他將開始安排普亭與澤倫斯基的會面；川普說，目前還沒有決定地點，而且若烏俄會談，後續還會有一場包括他在內的美俄烏三方會面。

澤倫斯基也表達有意與普亭會面，但目前不清楚俄方意願。