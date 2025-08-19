快訊

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

「六人行」馬修派瑞過世2年！暴斃前狂買51瓶K他命 兇手終認罪

普亭2周內會晤澤倫斯基？俄方證實川普致電 僅提俄烏代表團直接談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）18日在莫斯科會見羅斯托夫州的代理州長。法新社
俄羅斯總統普亭（左）18日在莫斯科會見羅斯托夫州的代理州長。法新社

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在真實社群發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，並著手安排普亭與澤倫斯基會面。俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）證實相關細節，但用詞較為謹慎。

根據俄新社、塔斯社與RT轉述，鄂夏柯夫稱川普主動致電普亭，雙方通話約40分鐘，川普在電話中轉述他與澤倫斯基以及歐洲領導人的談判情況。鄂夏柯夫說，兩國元首表達了「支持俄羅斯與烏克蘭代表團展開直接談判」。

鄂夏柯夫表示，普亭與川普討論了提升俄烏談判代表層級的可能性，並同意就烏克蘭危機及其他國際與雙邊議題保持密切聯繫。鄂夏柯夫並補充，普亭對川普在阿拉斯加訪問期間的款待，以及峰會中取得的進展，表達誠摯感謝。

他還表示，普亭指出川普竭力尋求烏克蘭長期解決方案，此事攸關重大。

CNN報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，普亭與川普通話時，同意在未來兩周內會晤澤倫斯基，但地點尚未確定。他還表示，這類高峰會需要充分準備，不確定普亭是否「有勇氣」參加。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

川普澤倫斯基相見歡 推動終戰協議擬會後致電普亭

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

相關新聞

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

美國總統川普於當地時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基以及英法德等歐洲許多領袖，共商結束俄烏戰爭的途徑。以下是這次川澤...

普亭2周內會晤澤倫斯基？俄方證實川普致電 僅提俄烏代表團直接談判

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在真實社群發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，並著手安排...

緊急會談說了什麼？川普、澤倫斯基與歐洲領袖會談重點一次看

美國總統川普周一在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及多位歐洲領袖舉行緊急會談，共同商討終結俄烏戰爭的談判路徑。

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基18日至白宮與美國總統川普會面，這次他一改上次輕便穿著，改穿西裝出席，同時兩人在媒體前互動輕鬆，澤倫斯...

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

美國總統川普18日與歐洲領袖於白宮舉行高峰會談，川普表示，他在會後致電俄羅斯總統普亭，並著手安排普亭與烏克蘭總統澤倫斯基...

真心相信普亭希望結束戰爭 川普：一到兩周就會知道

美國總統川普18日表達對俄羅斯總統普亭的信任，指他與普亭的關係很好，川普相信普亭希望為俄烏戰爭找到答案，並認為在一到兩周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。