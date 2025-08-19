普亭2周內會晤澤倫斯基？俄方證實川普致電 僅提俄烏代表團直接談判
美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在真實社群發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，並著手安排普亭與澤倫斯基會面。俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）證實相關細節，但用詞較為謹慎。
根據俄新社、塔斯社與RT轉述，鄂夏柯夫稱川普主動致電普亭，雙方通話約40分鐘，川普在電話中轉述他與澤倫斯基以及歐洲領導人的談判情況。鄂夏柯夫說，兩國元首表達了「支持俄羅斯與烏克蘭代表團展開直接談判」。
鄂夏柯夫表示，普亭與川普討論了提升俄烏談判代表層級的可能性，並同意就烏克蘭危機及其他國際與雙邊議題保持密切聯繫。鄂夏柯夫並補充，普亭對川普在阿拉斯加訪問期間的款待，以及峰會中取得的進展，表達誠摯感謝。
他還表示，普亭指出川普竭力尋求烏克蘭長期解決方案，此事攸關重大。
CNN報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，普亭與川普通話時，同意在未來兩周內會晤澤倫斯基，但地點尚未確定。他還表示，這類高峰會需要充分準備，不確定普亭是否「有勇氣」參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言