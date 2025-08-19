緊急會談說了什麼？川普、澤倫斯基與歐洲領袖會談重點一次看

美國總統川普周一在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及多位歐洲領袖舉行緊急會談，共同商討終結俄烏戰爭的談判路徑。

美國有線電視新聞網（CNN）引述多位外交官指出，此類臨時會議極其罕見，各國元首臨時拋開既定行程趕赴華府「幾無先例可循」。

歐洲官員表示，此舉既反映出各國配合川普推動和平進程的意願，也隱含對遭到邊緣化的擔憂。

以下是截至目前為的會談重點：

敲定安全保證

美國在烏克蘭安全保證中的角色是會談焦點。歐洲領袖與澤倫斯基關切，若達成和平協議，川普願意投入哪些資源，以確保俄羅斯不會重整旗鼓、再次侵略。川普在白宮會談中並未排除派遣美軍赴烏維和的可能性，聲稱細節將與歐洲領袖討論，並強調普亭已同意接受安全保證。儘管他仍主張由歐洲承擔主導責任，但也釋出美方將「提供大量協助」的訊號。這與他當初主張避免美軍捲入海外戰事的立場形成反差，顯示他尋求的終戰的策略正在調整。

川普不堅持停火

川普放棄要求立即停火的態度令歐洲震驚。他原本在與普亭會談前強調停火的必要性，並揚言若無停火將有「嚴厲後果」，但會後改口，主張跳過停火階段直接推動終戰協議，也不考慮追加制裁。周一與歐洲領袖會面時，他明確表示改變了想法：「我們都希望能有立即停火，再來推動持久和平。但目前來說，不會發生。」雖然德國總理梅爾茨敦促川普重新考慮，但川普不以為意地說，「如果能達成，那很好」。與歐洲的期待有明顯落差。

籌劃三方峰會

川普將促成美俄烏三方元首會談列為核心目標，直接談判終戰。他說會後將與普亭熱線確認意向：「我們可能會有三方會議，也可能不會。如果沒有，戰事會繼續；如果有，那就有很大機會——我認為如果能開成，結束戰爭的機率很高。」稍後，川普表示有信心，聲稱「這是時間早晚的問題」。但普亭態度仍顯保留。馬克宏則強調事涉整體歐洲安全，建議納入歐洲領袖，不過川普暫未接受。

川普稍後在Truth Social發文表示，會晤地點「待定」，「在這場會議之後，我們將舉行三方會議，由兩位總統和我本人參加」。

汲取經驗改善氛圍

這次會談氣氛明顯比二月友善。澤倫斯基刻意展現善意，帶來妻子給梅蘭妮亞的信，並在發言一開始連說四次「感謝」，還換上西裝避免上次因軍裝惹惱川普。川普團隊則全程安靜，未再出現先前的激烈場面。