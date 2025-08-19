快訊

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

「六人行」馬修派瑞過世2年！暴斃前狂買51瓶K他命 兇手終認罪

川普：安排普亭與澤倫斯基會晤 美烏俄峰會接續舉行

中央社／ 華盛頓18日專電

川普今天的行程既滿檔又受高度關注，跟烏克蘭總統澤倫斯基會面後，歐洲多位領導人再加入與會。他於傍晚宣布，在會議結束後致電普亭，並開始安排普亭與澤倫斯基會面，後續舉行美烏俄峰會，以讓戰爭劃下句點。

美國總統川普今天在白宮分別與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及多位歐洲領袖會面。他會後於社群媒體發文誇會議「非常良好」，各方討論烏克蘭的安全保障議題，這些保障將由多個歐洲國家提供，並與美國進行協調。

「在會議結束後，我致電（俄羅斯）總統普亭（Vladimir Putin），並開始安排一場由普亭總統與澤倫斯基的會面，地點尚待決定。該場會面之後，我們將舉行一次3方會談，與會者將是兩位總統以及我本人。」

他說，對一場已經持續將近4年的戰爭而言，這些安排是非常好的早期步驟。副總統范斯（JDVance）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及特使魏科夫（Steve Witkoff）正與俄羅斯及烏克蘭協調相關事宜。

在這篇社群貼文中，除了澤倫斯基親見普亭外，最受到關注的部分在於「安全保障」。他今天下午與澤倫斯基會晤時也對媒體表示，任何戰後協議都會在安全方面「提供大量協助」，但強調歐洲將會是「第一道防線」，美國也會提供協助。

至於美軍是否會駐紮烏克蘭以維持和平，川普並未正面回應，只說：「也許今天稍晚會告訴你們答案。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普澤倫斯基相見歡 推動終戰協議擬會後致電普亭

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基赴白宮會川普 稱尋求以外交結束俄烏戰爭

相關新聞

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

美國總統川普於當地時間18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基以及英法德等歐洲許多領袖，共商結束俄烏戰爭的途徑。以下是這次川澤...

普亭2周內會晤澤倫斯基？俄方證實川普致電 僅提俄烏代表團直接談判

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖於白宮舉行會談，隨後在真實社群發文表示，他致電俄羅斯總統普亭，並著手安排...

緊急會談說了什麼？川普、澤倫斯基與歐洲領袖會談重點一次看

美國總統川普周一在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基，以及多位歐洲領袖舉行緊急會談，共同商討終結俄烏戰爭的談判路徑。

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基18日至白宮與美國總統川普會面，這次他一改上次輕便穿著，改穿西裝出席，同時兩人在媒體前互動輕鬆，澤倫斯...

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

美國總統川普18日與歐洲領袖於白宮舉行高峰會談，川普表示，他在會後致電俄羅斯總統普亭，並著手安排普亭與烏克蘭總統澤倫斯基...

真心相信普亭希望結束戰爭 川普：一到兩周就會知道

美國總統川普18日表達對俄羅斯總統普亭的信任，指他與普亭的關係很好，川普相信普亭希望為俄烏戰爭找到答案，並認為在一到兩周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。