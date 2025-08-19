川普：安排普亭與澤倫斯基會晤 美烏俄峰會接續舉行

川普今天的行程既滿檔又受高度關注，跟烏克蘭總統澤倫斯基會面後，歐洲多位領導人再加入與會。他於傍晚宣布，在會議結束後致電普亭，並開始安排普亭與澤倫斯基會面，後續舉行美烏俄峰會，以讓戰爭劃下句點。

美國總統川普今天在白宮分別與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及多位歐洲領袖會面。他會後於社群媒體發文誇會議「非常良好」，各方討論烏克蘭的安全保障議題，這些保障將由多個歐洲國家提供，並與美國進行協調。

「在會議結束後，我致電（俄羅斯）總統普亭（Vladimir Putin），並開始安排一場由普亭總統與澤倫斯基的會面，地點尚待決定。該場會面之後，我們將舉行一次3方會談，與會者將是兩位總統以及我本人。」

他說，對一場已經持續將近4年的戰爭而言，這些安排是非常好的早期步驟。副總統范斯（JDVance）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及特使魏科夫（Steve Witkoff）正與俄羅斯及烏克蘭協調相關事宜。

在這篇社群貼文中，除了澤倫斯基親見普亭外，最受到關注的部分在於「安全保障」。他今天下午與澤倫斯基會晤時也對媒體表示，任何戰後協議都會在安全方面「提供大量協助」，但強調歐洲將會是「第一道防線」，美國也會提供協助。

至於美軍是否會駐紮烏克蘭以維持和平，川普並未正面回應，只說：「也許今天稍晚會告訴你們答案。」