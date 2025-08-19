路透：川普突改規劃 中斷與歐洲領袖會議致電普亭

快訊

中央社／ 華盛頓18日專電

美國總統川普今天在白宮跟烏克蘭總統澤倫斯基及數名歐洲領袖閉門會談。路透社引述歐盟一名外交官說法報導，川普與歐洲領袖會談期間臨時中斷會議，致電俄羅斯總統普亭，而原本安排是川普會談後才致電普亭。

川普今天下午1時多先與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會面，他對現場媒體表示：「我喜歡停火這個概念。」

但川普也提到，「我們可以在他們（俄烏）繼續交戰的同時推動達成和平協議」，並指稱最近一些和平協議達成時，也未必要求交戰國先行停火。

至於美軍是否會駐紮烏克蘭以維持和平，川普並未正面回應，只說：「也許今天稍晚會告訴你們答案。」

他指出，今天跟澤倫斯基及歐洲多國領袖會談後，將致電普亭（Vladimir Putin）。「川普會」3天前才在美國阿拉斯加州軍事基地登場，使今天白宮的會談更受矚目。

不過，路透社下午報導，川普在跟澤倫斯基以及英國、法國、德國、義大利、芬蘭、歐盟執委會和北大西洋公約組織（NATO）領袖會談時，臨時中斷會議，改與普亭通話。

澤倫斯基的發言人稍後向美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普與歐洲領袖的會談已在白宮橢圓形辦公室以「僅限領袖」（leaders only）形式恢復進行。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

