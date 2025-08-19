結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

美國總統川普18日與歐洲領袖於白宮舉行高峰會談，川普表示，他在會後致電俄羅斯總統普亭，並著手安排普亭與烏克蘭總統澤倫斯基之間的會面。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，18日先與澤倫斯基在白宮舉行閉門會面，接著與包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等歐洲領袖舉行高峰會談。

川普18日會後在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，大家在會議中討論到未來將由不同的歐洲國家與美國協作，向烏克蘭提供安全保證；川普說，大家都對俄烏之間取得和平的可能性感到非常高興。

川普指出，他在高峰會談結束後致電普亭，並開始安排普亭與澤倫斯基的會面；川普說，目前還沒有決定地點；川普表示，那場會面結束後，將會有一場包括他在內的美俄烏三方會談。

川普說，這對已經打了快4年的戰爭來說，是非常好的初步成果。

川普指出，副總統范斯、國務卿魯比歐和特使威科夫（Steve Witkoff）目前正與俄國和烏克蘭協調中。