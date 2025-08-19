川普見歐洲領袖 馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

美國總統川普今天在白宮跟烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲多位領袖進行會談，針對川普希望之後召開的美俄烏三方峰會，法國總統馬克宏提議再加入歐洲，形成美歐俄烏四方會談。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在閉門會議之前的公開會談中表示：「我認為作為後續行動，我們可能需要舉行一次四方會議，因為當我們談論安全保障時，我們談的是整個歐洲大陸的安全。」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則呼籲，在美國、俄羅斯、烏克蘭領袖召開三方峰會之前，俄烏戰爭能夠先停火。

他說：「我無法想像下次會議將在沒有停火的情況下舉行，因此讓我們為此努力，並試圖向俄羅斯施壓。」

川普則指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經在上週阿拉斯加峰會同意讓烏克蘭獲得安全保障，「這是非常重要的一步…這是我們需考慮的重點之一，我們將於會談中考量這一點，以及誰會承擔哪些責任」。

他還說：「我認為歐洲國家將承擔很大一部分責任。我們會協助他們，並確保安全。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說道，他今天稍早與川普進行了「非常好的對話」，兩人討論了安全保障和人道議題。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）提到，川普表態願向烏克蘭提供安全保障，相當於在確保烏克蘭達成潛在和平協議方面取得「突破」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）指出，今天跟川普的會談可能是烏克蘭和歐洲安全的「歷史性一步」。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則讚揚川普在解決俄烏戰爭的相關會談中取得進展。