真心相信普亭希望結束戰爭 川普：一到兩周就會知道

美國總統川普18日表達對俄羅斯總統普亭的信任，指他與普亭的關係很好，川普相信普亭希望為俄烏戰爭找到答案，並認為在一到兩周內，大家就會知道到底能不能解決俄烏戰爭。

川普上周與普亭在阿拉斯加會面後，18日先與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮舉行閉門會面，接著與包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等歐洲領袖舉行高峰會談。

澤倫斯基說，兩人有至今以來最好的對話，雙方在會中討論到安全保證、換俘等敏感議題；澤倫斯基說，他認為美國釋出非常強壯的訊號，表達準備好提供安全保證是非常重要的。

川普則說，他與澤倫斯基之間的會談涵蓋很多議題，並指出他已與普亭間接聯繫；川普表明他計畫在高峰會談之後致電普亭。

川普指出，他與普亭在阿拉斯加的高峰會跨出了非常重要的一步，讓普亭同意俄國接受烏克蘭擁有安全保證；川普指出，這將是18日會談的重點，並討論到歐洲各國該怎麼分工；川普說，他很樂觀，各國能共同達成協議來嚇阻任何未來對烏克蘭的侵略。

根據報導，普亭日前提出烏軍撤出頓巴斯（Donbas）地區的停火方案；川普日前也表明，排除烏克蘭收回克里米亞和加入北約的可能性。不過，沒有人18日公開提到關於領土的話題。

澤倫斯基說，川普接下來預計組織美俄烏三方會談，到時大家將在會中討論到領土等議題；澤倫斯基也說，烏克蘭非常樂意川普能夠出席；川普則回應說，只要澤倫斯基希望他去，他就會出席。

澤倫斯基也說，他希望烏克蘭被俘虜的士兵、民眾、記者等等能夠獲得釋放。

對此，川普說，普亭真的願意做些什麼，並透露說，俄國很快就會釋放逾千名的烏克蘭俘虜，「不是會不會去做，而是何時的問題」；川普說，這預計在18日會談之後發生。

川普說，他真的相信普亭，指他與普亭認識很長的時間，也與普亭有很好的關係；川普說，他認為普亭希望為結束戰爭找到答案，大家在可能在一周或兩周內就會知道能否為俄烏戰爭找到解決的方法。

此外，川普的特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，普亭在15日的「雙普會」中，同意讓烏克蘭的美歐友邦提供基輔類似北約憲章第5條款集體防禦安全保證，作為俄烏和平協議的一環。

歐洲領袖對此都表達樂觀其成。范德賴恩說，她非常高興現在正在研擬一個類似北約憲章第5條款的安全保證；梅洛尼也說，她很高興大家會依據北約憲章第5條款的模型來做討論；施凱爾則說，這樣的安全保證與「歐洲志願者聯盟」（coalition of the willing）致力於的目標相符。