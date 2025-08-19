澤倫斯基：與川普對話良好 期盼美俄烏三方會談

快訊

中央社／ 哈爾科夫18日專電

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲多國領袖今天赴白宮與美國總統川普會談，會前氣氛融洽，雙方互動頻繁。澤倫斯基在會後表示，與川普進行了一場良好且具建設性的對話，「或許最好的會談還在後頭」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與川普一對一會晤後，與歐洲領袖會面前向媒體表示：「我認為這次與川普的對話非常好，幾乎可以說是最好的一次。哦，抱歉，或許最好的還在後頭。」

他指出，雙邊會談中討論多項敏感議題，包括領土問題、安全保障，以及戰俘與被囚人員的交換。他並透露，已向川普提出舉行三方會談的構想，並期盼美方能參與其中。

澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）時，有記者提問是否願意為換取和平讓步、重新劃定國界，澤倫斯基未明言表態，僅強調烏克蘭人民仍在戰火中掙扎生存。他指出，當日再度遭俄軍攻擊，造成人員傷亡，呼籲國際共同努力終結戰事，並重申支持川普提出以外交方式促成停火的立場。

澤倫斯基日前在社群媒體發文，盼望和平能長久，不願重演2014年克里米亞（Crimea）及烏東地區被迫割讓的歷史。惟川普近期曾提到俄烏雙方應尋求「領土交換」方案，引發外界憂心是否暗示烏方需做出讓步，成為雙邊分歧關鍵。

根據媒體報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出停火條件，要求烏軍自頓巴斯（Donbas）地區全面撤軍，範圍包括目前由烏克蘭掌控的領土，構成和平談判的重大障礙。

澤倫斯基會前表示感謝川普邀請，並遞交由烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）撰寫的信件，作為對美國第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）先前致函蒲亭懇求為兒童實現和平的回應。

然而，川普在與各國領袖會面前，合照時突然表示「這不是美好的一天」，引發外界關注雙邊磋商是否出現裂痕。

此次會晤是澤倫斯基自今年2月與川普一度發生爭執後，再度訪問華府。與以往穿著軍裝不同，澤倫斯基此行改以黑色襯衫及有領外套現身，展現外交場合新形象。會中有記者稱讚他穿著帥氣，川普隨即指出這名記者正是2月曾言語批評澤倫斯基者。澤倫斯基則風趣回應「我記得」，並笑稱對方「你還穿著同一套西裝」，引來現場笑聲。他接著說：「我變了，你沒變。」

