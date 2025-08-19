著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基18日至白宮與美國總統川普會面，這次他一改上次輕便穿著，改穿西裝出席，同時兩人在媒體前互動輕鬆，澤倫斯基也開口就感謝川普；澤倫斯基18日也邀請川普出席接下來可能舉行的三方會談，指烏克蘭樂見川普參與。

川普日前與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會面後，18日與澤倫斯基在白宮會面，兩人今年以來會面4次，這是第2次在白宮見面。

川普和澤倫斯基今年2月於白宮會面，雙方在媒體前爆發爭執，澤倫斯基被川普認為態度不好，也不夠尊重美國政府；有記者在上次會面就質疑身穿黑色上衣的澤倫斯基來到美國白宮，為何不穿西裝？川普當時則要求澤倫斯基的態度必須更加感恩，「你應該要滿懷感謝，你沒有任何好牌」。

有媒體報導指出，白宮在會面前就要求澤倫斯基必須身穿西裝出席；澤倫斯基18日著黑色西裝夾克、內搭黑色襯衫赴白宮，與他6月出席北約高峰會的穿著雷同；川普於會中稱讚他的西裝很好看。

澤倫斯基上次不但被川普質疑態度不好，副總統范斯（JD Vance）還質疑澤倫斯基從頭到尾都沒有對美國表達感謝。

澤倫斯基18日再度與川普在白宮橢圓辦公室見面，兩人在會談前先接受媒體訪問，澤倫斯基一開口就感謝川普的邀請，並感謝他致力於結束俄烏戰爭。

此外，美國第一夫人梅蘭妮亞日前親筆寫下「和平信函」，並請託川普轉交普亭，梅蘭妮亞在信中呼籲普亭「時候到了」，該保護世界各地的孩子與未來世代；澤倫斯基也對此表達感謝，並把其夫人寫的感謝信交給川普，請川普轉交梅蘭妮亞。

川普和澤倫斯基會談之後，雙方接著與歐洲領袖展開峰會，澤倫斯基在會中表示，他與川普有至今以來最好的對話，雙方在會中討論到安全保證、換俘等敏感話題；澤倫斯基說，烏克蘭希望川普能夠參與接下來可能發生的烏俄領袖峰會。