與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，隨即與歐洲領袖舉行高峰會。澤倫斯基說，兩人有至今以來最好的對話，雙方在會中討論到安全保證、換俘等敏感議題；澤倫斯基說，烏克蘭希望川普能夠參與接下來可能發生的烏俄領袖峰會。

川普18日則非常肯定地說，他認為今天的峰會會為俄烏戰爭找到解決方案，包括安全保證。

川普指出，他與俄羅斯總統普亭在阿拉斯加的高峰會跨出了非常重要的一步，讓普亭同意俄國接受烏克蘭擁有安全保證；川普指出，這將是今天會談的重點，擬討論到歐洲各國該怎麼分工；川普說，他很樂觀，各國能共同達成協議來嚇阻任何未來對烏克蘭的侵略。

川普也說，俄國預計很快釋放上千名的烏克蘭俘虜。

澤倫斯基說，他認為美國釋出非常強壯的訊號，表達準備好提供安全保證是非常重要的；北約秘書長呂特（Mark Rutte）也說，川普表明願意參與安全保證非常關鍵，是邁出非常重大的一步。

澤倫斯基說，川普接下來預計組織三方會談，到時大家將在會中討論到領土等議題；澤倫斯基也說，烏克蘭非常樂意川普能夠出席；川普則回應說，只要澤倫斯基希望他去，他就會出席。

多數歐洲領袖提到他們樂見對烏克蘭的安全保證會從類似北約憲章第5條款集體防禦的基礎上來做討論。