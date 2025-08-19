澤倫斯基赴白宮會川普 稱尋求以外交結束俄烏戰爭

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天赴白宮橢圓形辦公室和美國總統川普會談，他當面感謝川普為了阻止俄羅斯侵略烏克蘭所做的努力，並準備尋求以「外交途徑」來結束俄國發動的戰爭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭準備尋求「外交途徑」來結束俄羅斯發動的戰爭，並再次強調烏方希望跟莫斯科當局和華府進行三方會談。

澤倫斯基指出，烏克蘭必須忍受俄羅斯每天襲擊，「我們需要終止這場戰爭，阻止俄羅斯。我們需要美國和歐洲夥伴的支援」。

他提到，自己準備好跟川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行三方峰會。川普已經表示，有意在今天的會談後不久舉行美俄烏三方峰會。

澤倫斯基還說，他感謝北大西洋公約組織（NATO）的一項新計畫，允許北約成員國向美國採購武器並運往烏克蘭，「我們感謝這項計畫和機會。我們感謝歐洲，他們為此買單」。

川普也對這項計畫表達讚賞之意，因為這代表美國沒有直接給予烏克蘭任何東西，而是將美國軍備出售給烏克蘭的盟邦。

當記者問到達成協議需要哪些安全保障時，澤倫斯基表示，他的國家需要「一切」。

他指出，烏克蘭首先需要一支強大的軍隊，包括武器、人員、訓練及情報，所有這些都取決於「大國」，例如美國和其他盟邦。

另外，澤倫斯基向川普遞交了一封信，這是烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）寫給美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的信件。

他說道：「我的妻子，烏克蘭第一夫人，她寫了這封信。但這不是給你的，而是給你妻子的。」此話一出引起現場記者哄堂大笑。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

鏡頭前雖不再口角 澤倫斯基面臨艱難抉擇

「川澤會」氣氛好 川普不排除派軍赴烏克蘭維和

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

川普白宮會澤倫斯基前發文怒斥媒體：就算我讓俄國投降他們也不信

相關新聞

川澤會登場前 川普：烏克蘭不能加入北約

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名同行歐洲領袖。會談前夕，川普在社群媒體發文說，澤倫斯基若願意可立即結...

會川普 澤倫斯基陷兩難困境

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會談，將陷入兩難困境。澤倫斯基可以接受川普提出的停戰協議，代價是割讓領土換取模糊的安全保...

7歐洲領袖為何赴白宮…紐時：分化北約 是普亭多年夙願

紐約時報十七日分析，烏克蘭總統澤倫斯基二月在白宮見美國總統川普是單刀赴會，反觀這次有七位歐洲領袖大陣仗同赴白宮為他保駕護...

著西裝、喊感謝 澤倫斯基放軟姿態：盼川普出席三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基18日至白宮與美國總統川普會面，這次他一改上次輕便穿著，改穿西裝出席，同時兩人在媒體前互動輕鬆，澤倫斯...

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基會談後，隨即與歐洲領袖舉行高峰會。澤倫斯基說，兩人有至今以來最好的對話，雙方在會中...

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，兩人在會前接受媒體訪問，澤倫斯基態度非常友善，一開口就感謝川普。川普則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。