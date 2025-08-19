鏡頭前雖不再口角 澤倫斯基面臨艱難抉擇

中央社／ 紐約18日專電

美國與烏克蘭及歐洲領袖在白宮舉行峰會。相較於半年前公開尖銳口角，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天會晤顯見克制，未深入觸及美俄峰會報導內容，雙方都對結束俄烏戰爭展現正面態度，澤倫斯基在兩場峰會後將面臨艱難抉擇。

歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）、與英、法、德、義、芬蘭等歐洲組織與國家領袖先到達白宮，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）隨後抵達，於白宮與川普進行對話，歐洲領袖之後加入會談。

兩人在鏡頭前陸續回應記者提問，川普主導大部分對話，回答俄烏戰爭和平協議、與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）阿拉斯加會談內容及華盛頓特區治安等提問。

澤倫斯基明顯較為克制，多次感謝川普為烏國和平與蒲亭會晤的努力，僅簡短回應問題，未見長篇論述及質疑華府立場。

半年前，澤倫斯基與川普及美國副總統范斯（JDVance）在相同場合發生尖銳口角，烏國訪團提前離開白宮。在各方均希望烏克蘭前線停火與冀求和平前提下，第2次公開會面未見意料外場面。

白宮在美俄元首會談後，陸續向美國媒體釋放的訊息包括，蒲亭與川普提出烏克蘭放棄俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區控制的領土、烏克蘭不加入北約與美國願提供烏國某些安全保障，跳過俄軍於前線停火而直接進行停戰協議。

烏克蘭長期不接受放棄及交換領土，美方在歐洲多國領袖參與下，將就「川蒲會」內容與烏方溝通，澤倫斯基面臨戰爭與和平、主權與喪失國土等來自國內外極大壓力。部分美國與歐洲輿論認為，蒲亭顯然在阿拉斯加峰會占上風，川普未提及增加對俄經濟制裁。

美俄峰會後，白宮隨即安排川普與烏克蘭及歐洲領袖峰會；川普在提問中指會談後將與蒲亭聯繫，希望俄烏雙方會晤。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，兩人在會前接受媒體訪問，澤倫斯基態度非常友善，一開口就感謝川普。川普則...

紐時：分化北約 是普亭多年夙願

紐約時報十七日分析，烏克蘭總統澤倫斯基二月在白宮見美國總統川普是單刀赴會，反觀這次有七位歐洲領袖大陣仗同赴白宮為他保駕護...

美前官員：習近平正在看 西方若示弱 中共攻台契機

大陸外交部發言人毛寧就雙普會指出，「中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭...

威科夫轉述雙普會 普亭願承諾 不再進入烏克蘭、歐洲其他領土

川普的特使威科夫十七日對ＣＮＮ說，俄羅斯總統普亭在「雙普會」中同意讓美歐提供烏克蘭類似北約憲章第五條款集體防禦安全保證，...

會川普 澤倫斯基陷兩難困境

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會談，將陷入兩難困境。澤倫斯基可以接受川普提出的停戰協議，代價是割讓領土換取模糊的安全保...

川澤會登場前 川普：烏克蘭不能加入北約

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名同行歐洲領袖。會談前夕，川普在社群媒體發文說，澤倫斯基若願意可立即結...

